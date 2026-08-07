Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m

Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 20
Temperatūra (°C) max. 130
Spalva Antracitas
Svoris (su pakuote) (kg) 16,9

Komplektacija

  • Žarnos ritė
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Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m atsarginės dalys

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