Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m

Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.

Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 20
Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 250
Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 11,2

Komplektacija

  • Žarnos ritė
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Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m atsarginės dalys

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