Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 20 m
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|20
|Temperatūra (°C)
|max. 150
|Maks. slėgis (bar)
|200
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,4
Komplektacija
- Žarnos ritė
Suderinami įrenginiai
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 20 m atsarginės dalys
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