Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m

Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 40
Temperatūra (°C) max. 150
Maks. slėgis (bar) 250
Svoris (su pakuote) (kg) 52

Komplektacija

  • Žarnos ritė
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Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m atsarginės dalys

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