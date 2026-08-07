Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m

Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.

Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 20
Temperatūra (°C) max. 150
Maks. slėgis (bar) 200
Svoris (su pakuote) (kg) 17,1

Komplektacija

  • Žarnos ritė
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Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m atsarginės dalys

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