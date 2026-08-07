Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HD su vidaus degimo varikliais, 30 m
Žarnos ritės tvirtinimo komplektas, skirtas montavimui ant įrenginio. Saugiam ir vietą taupančiam aukšto slėgio žarnų laikymu. EASY!Lock jungtys.
Žarnos ritės komplektas, skirtas tvirtinimui prie įrenginio. Puikus sprendimas saugiam ir vietą taupančiam aukšto slėgio žarnų laikymu. Prijungiama prie aukšto slėgio įrenginio. Komplekte jungiamoji žarna nuo ritės iki įrenginio aukšto slėgio išvesties. EASY!Lock jungtys
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|30
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
Komplektacija
- Žarnos ritė
- Prijungimo žarna