Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HDS compact klasės įrenginiams, 20 m

Žarnos ritės tvirtinimo komplektas skirtas montavimui ant įrenginio. Saugiam ir vietą taupančiam aukšto slėgio žarnų laikymui (su jungiamąja žarna prie aukšto slėgio įrenginių išvesties).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 20
Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 3,4

Komplektacija

  • Žarnos ritė
  • Prijungimo žarna
Priedai
Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HDS compact klasės įrenginiams, 20 m atsarginės dalys

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