Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HDS compact klasės įrenginiams, 20 m
Žarnos ritės tvirtinimo komplektas skirtas montavimui ant įrenginio. Saugiam ir vietą taupančiam aukšto slėgio žarnų laikymui (su jungiamąja žarna prie aukšto slėgio įrenginių išvesties).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,4
Komplektacija
- Žarnos ritė
- Prijungimo žarna
Priedai
Žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, skirtas HDS compact klasės įrenginiams, 20 m atsarginės dalys
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