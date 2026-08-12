Žoliapjovės peilių rinkinysi
Žoliapjovių ašmenys pašalina nepageidaujamą augaliją ir samanas net sunkiai pasiekiamose vietose. Suderinami su visomis 18 V ir 36 V „Kärcher Battery Power“ žoliapjovėmis.
Su šiais galingais žoliapjovių ašmenimis samanos, nekontroliuojama augalija ir piktžolės taps praeitimi – net ir sunkiai prieinamose vietose, kurių neįmanoma pasiekti naudojant vejapjovę. Baziniame komplekte yra ašmenų laikiklis ir 10 žoliapjovės ašmenų, kuriuos galima lengvai pakeisti net nenaudojant įrankių. Juos galima naudoti su visomis „Kärcher“ 18 V ir 36 V akumuliatorinėmis žoliapjovėmis.
Savybės ir privalumai
Tobulas rezultatas
- Ypač efektyvus pjovimas ir švarus rezultatas dėl tvirtų žoliapjovės ašmenų.
Trimerio ašmenų keitimas be įrankių
- Žoliapjovės ašmenis galima pakeisti vos keliais judesiais, nenaudojant jokių įrankių.
Praktiškas bazinis rinkinys „du viename“
- Ašmenų laikiklis ir 10 žoliapjovės ašmenų tiekiamame komplekte užtikrina, kad galėsite dirbti ilgą laiką.
Puikiai suderinami priedai
- Suderinami su visomis „Kärcher“ 18 V ir 36 V akumuliatorinėmis žoliapjovėmis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ašmenų / peiliukų skaičius
|2
|Pjovimo plotis (cm)
|23
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|118 x 118 x 35
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus