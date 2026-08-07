Daugiafunkcis įrankis MT CS 250/36
Keičiamas priedas mūsų akumuliatoriniam daugiafunkciniam įrenginiui MT 36 Bp: kompaktiško dizaino grandininis pjūklas MT CS 250/36 skirtas saugiai bei nepriekaištingai medžių priežiūrai, įskaitant sunkiai pasiekiamas vietas.
Naudojant grandininį pjūklą MT CS 250/36 kartu su akumuliatoriniu daugiafunkciniu įrenginiu MT 36 Bp galima patogiai ir saugiai pjauti ir genėti medžius stovint ant žemės. Kompaktiškas dizainas, 25 cm ilgio pjovimo juosta, grandinės žingsnis 1/4" - viskas ko reikia greitam ir tiksliam šakų genėjimui prižiūrint medžius, ypač sunkiau prieinamose vietose.
Savybės ir privalumai
Automatinis grandinės sutepimasMinimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas. Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Oregon® pjovimo juosta ir grandinėGeriausi komponentai geriausiems rezultatams.
Kompaktiškas dizainasMažas svoris patogiam darbui. Dėka kompatiško dydžio lengva transportuoti ar sandėliuoti.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo juosta (mm)
|250
|Grandinės greitis (m/s)
|12
|Grandinės storis
|1,3 mm
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Įtampa (V)
|36
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Cuts)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|940 x 120 x 130
Komplektacija
- grandinės apsauga
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka prižiūrėti jauniems augalams ar medžiams. Taip pat tinka vaismedžių priežiūrai norint padidinti derlių
- Aukštiems medžiams it krūmams prižiūrėti ir genėti
- Idealus saugiam audros padarinių šalinimui
Priedai
MT CS 250/36 atsarginės dalys
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