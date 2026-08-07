Daugiafunkcis įrankis MT CS 250/36

Keičiamas priedas mūsų akumuliatoriniam daugiafunkciniam įrenginiui MT 36 Bp: kompaktiško dizaino grandininis pjūklas MT CS 250/36 skirtas saugiai bei nepriekaištingai medžių priežiūrai, įskaitant sunkiai pasiekiamas vietas.

Naudojant grandininį pjūklą MT CS 250/36 kartu su akumuliatoriniu daugiafunkciniu įrenginiu MT 36 Bp galima patogiai ir saugiai pjauti ir genėti medžius stovint ant žemės. Kompaktiškas dizainas, 25 cm ilgio pjovimo juosta, grandinės žingsnis 1/4" - viskas ko reikia greitam ir tiksliam šakų genėjimui prižiūrint medžius, ypač sunkiau prieinamose vietose.

Savybės ir privalumai
Daugiafunkcis įrankis MT CS 250/36: Automatinis grandinės sutepimas
Automatinis grandinės sutepimas
Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas. Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Daugiafunkcis įrankis MT CS 250/36: Oregon® pjovimo juosta ir grandinė
Oregon® pjovimo juosta ir grandinė
Geriausi komponentai geriausiems rezultatams.
Daugiafunkcis įrankis MT CS 250/36: Kompaktiškas dizainas
Kompaktiškas dizainas
Mažas svoris patogiam darbui. Dėka kompatiško dydžio lengva transportuoti ar sandėliuoti.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
  • Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
  • Saugus vartotojų sveikatai.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
  • Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
  • Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
  • Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
  • Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta (mm) 250
Grandinės greitis (m/s) 12
Grandinės storis 1,3 mm
Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Įtampa (V) 36
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Cuts) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Svoris (be priedų) (kg) 1,9
Svoris (su pakuote) (kg) 3
Matmenys (I x P x A) (mm) 940 x 120 x 130

Komplektacija

  • grandinės apsauga
  • Pjovimo juosta
  • Pjovimo grandinė
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka prižiūrėti jauniems augalams ar medžiams. Taip pat tinka vaismedžių priežiūrai norint padidinti derlių
  • Aukštiems medžiams it krūmams prižiūrėti ir genėti
  • Idealus saugiam audros padarinių šalinimui
Priedai
MT CS 250/36 atsarginės dalys

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