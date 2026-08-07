Daugiafunkcis įrankis MT HT 550/36
Keičiamas priedas mūsų akumuliatoriniam daugiafunkciniam įrenginiui MT 36 Bp: patogios gyvatvorių žirklės MT HT 550/36 užtikrina puikius rezultatus atliekant sudėtingus darbus, prižiūrint aukštas gyvatvores ar dirbant arti žemės paviršiaus..
Ypač aukštos gyvatvorės ar palei žemę esantys plotai sukelia priežiūros iššūkių. Patogios gyvatvorių žirklės MT HT 550/36 Bp leidžia lengvai atlikti šias sudėtingas užduotis. Be to šis keičiamas priedas pasižymi aukšta kokybe, yra lengvai pritaikomas, turi pjovimo kampo reguliavimą - visa tai tiksliam darbui ir nepriekaišitingam rezultatui.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas pjovimo kampas
- Pjovimo kampas gali būti nustatomas pagal poreikį.
Deimantinio galandininimo ašmenys
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Gyvatvorių šluota
- Lengvai ir patogiai pašalinamos nuopjovos.
Kompaktiškas dizainas
- Mažas svoris patogiam darbui.
- Dėka kompatiško dydžio lengva transportuoti ar sandėliuoti.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (mm)
|550
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|28
|Pjovimo kampas (°)
|180
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1305 x 125 x 87
Komplektacija
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Pritaikymo sritys
- Aukštų gyvatvorių ir krūmų genėjimui
- Aukštų gyvatvorių ir krūmų viršūnėms genėti
- Idealus krūmų ir gyvatvorių formavimui
- Sunkiai prieinamų gyvatvorių ar krūmų vietų priežiūrai
Priedai
MT HT 550/36 atsarginės dalys
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