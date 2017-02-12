Adapterio pasirinkimas EASY!Lock
Pasirinkite Jums reikalingą adapterį. Aukšto slėgio įrenginys nuo aukšto slėgio jungties iki antgalio turi 8 sriegines ar kito tipo jungtis. Idant užtikrinti visų šiuo metu eksploatuojamų įrenginių ir jų priedų suderinamumą su naujais, turinčiais EASY!Lock sujungimus, įrenginiais bei priedais, yra galimi 8 adapteriai. Todėl visi esami įrenginiai ir priedai gali būti naudojami su naujais EASY!Lock įrenginiais bei priedais ir atvirkščiai. Mūsų internetinio puslapio adapterių paieškos skyriuje rasite visų adapterių sąrašą su informacija apie galimą jų panaudojimą. Pavyzdžiui, bet kuris aukšto slėgio plovimo įrenginys su M22x1,5 jungtimi gali būti lengvai pritaikomas EASY!Lock sistemai adapteriu nr.2.
Greitai raskite tinkamą adapterį.
Visų pirma kairėje pusėje viršuje pasirinkite produktų grupę. Pasitikrinkite, seno ar naujo tipo srieginį sujungimą naudojate. Spauskite info mygtuką, jei Jums reikia pagalbos nustant sriegio tipą.
Dešinėje pusėje viršuje pasirinkite produktų grupę bei Jūsų norimą prijungti plovimo priedą. Atlikus šiuos pasirinkimus, Jums bus parinktas sujungimui reikalingas adapteris.