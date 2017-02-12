Maksimali galia. Jokių pastangų. Naujasis EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
Naujasis EASY!Force aukšto slėgio pistoletas padės įveikti visas Jūsų užduotis daug lengviau. Jis suteikia Jums galimybę lengvai naudoti maksimalią aukšto slėgio galią be papildomų pastangų. Inovatyviame EASY!Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio vandens srovės sukeliama atatrankos jėga, siekiant sumažinti pistoleto svirties nuspaudimui ir pačio pistoleto laikymui reikalingą jėgą. Sukurtas paprastam, ergonomiškam ir maloniam naudojimui. Išmėginę naująjį EASY!Force purškimo pistoletą – nebenorėsite jo paleisti.
EASY!Force: dar niekada darbas su aukštu slėgiu nebuvo toks lengvas.
Išbandykite naujus darbo su aukštu slėgiu ergonomikos privalumus: su naujuoju EASY!Force aukšto slėgio pistoletu, darbus atliksite be ypatingų pastangų ar streso.
Ergonomika.
Darbas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais reikalauja fizinių pastangų, todėl čia ypač svarbi ergonomika. Ilgai laikant nuspaustą pistoleto svirtį greitai pavargstama, įskausta rankos ir trikdoma laikysena. Atlikti sudėtingus ar ilgalaikius valymo darbus be pertraukų ar besikeičiančių darbuotojų yra sudėtinga ar netgi neįmanoma. Mūsų EASY!Force technologija tai keičia iš esmės. Nebereikia jokių pastangų ir ypatingos jėgos laikant naująjį pistoletą. Niekada nebuvo taip lengva dirbti naudojant aukštą slėgį.
Keramikinis vožtuvas užtikrina ilgesnį eksploatacijos laiką.
Dažniausia aukšto slėgio pistoletų gedimo priežastis yra vožtuvo gedimas, kurį sukelia įvairios smulkiosios dalelės. Mūsų EASY!Force tam užkerta kelią: jame naudojamas keramikinis vožtuvas susidedantis iš keramikinio rutuliuko ir keramikinio sandarinimo mazgo. Šis vožtuvas yra atsparus bet kokioms dalelėms, galinčioms sukelti gedimą. Tai užtikrina 5 kartus ilgesnį pistoleto eksploatavimo laiką, lyginant su pistoletais kurie komplektuojami su įprastiniais vožtuvais.
Intuityviai saugiam darbui.
Pistoleto svirties apsauga naujajame EASY!Force aukšto slėgio pistolete apsaugo nuo atsitiktinio įrenginio įjungimo ir užtikrina ypatingą saugumą jį eksploatuojant, tuo pačiu išsaugant maksimalų patogumą. Užtenka spustelti apsaugos svirtelę vieną kartą kartu su pagrindine pistoleto svirtimi kad įrenginys įsijungtų – intuityvu ir paprasta. EASY!Force pistoletas yra aktyvus tik tol, kol pagrindinė svirtis yra nuspausta, vos ją atleidus, iškart uždaromas pistoleto vožtuvas ir įrenginio veikimas sustabdomas.
Patogus kiekvienoje situacijoje.
Mes rūpinamės ergonomika, nes mums yra ypač svarbu kad Jums būtų patogu bet kokioje situacijoje. Mūsų inovatyvus EASY!Force aukšto slėgio pistoletas užtikrina optimalią ergonomiką ir lengvą naudojimą bet kokioje padėtyje. Esant poreikiui, pvz. dirbant sudėtingose zonose ar padėtyse, galite naudoti papildomą rankeną.
Papildoma rankena Jūsų patogumui.
Papildoma rankena, skirta mūsų naujos kartos EASY!Lock išpurškimo ietims, palengvina darbą ir leidžia pakeisti kūno padėtį, labiau prisitaikant prie užduoties poreikių . Reguliarus kūno padėties keitimas leidžia Jums dirbti ilgiau ir ne taip įsitempus.
Papildoma rankena gali būti uždedama ant išpurškimo ieties. Rankenos padėtį galite pasirinkti ir keisti atsižvelgdami į naudotojo ūgį ir geriausią darbo kampą. Tai atliksite greitai, paprastai ir be įrankių – tam skirta tik viena reguliavimo rankenėlė. Ergonomiškas rankenos dizainas turi numatytas dvi zonas jos laikymui, tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. Dar didesniam Jūsų patogumui – papildoma rankena kartu su naująja išpurškimo ietimi gali būti pasukama 360° ir darbo metu.
EASY!Lock: Greitas ir paprastas sujungimas.
Su mūsų patentuota EASY!Lock sujungimo sistema prijunkite reikiamus priedus greitai ir paprastai. Su naująja EASY!Lock sistema sujungimai atliekami 5 kartus greičiau, nei su įprastinėmis srieginėmis jungtimis ir tuo pačiu yra patvarūs ir tvirti.
Greitesnis pasiruošimas darbui.
Iki dabar aukšto slėgio plovimo įrenginio paruošimas konkrečiam darbui buvo labai imlus laikui. Keičiant priedus, atjungiant ar sujungiant skirtingas jungtis buvo reikalingos ilgokos darbo pauzės. Tačiau dabar tai jau praeitis. Mūsų EASY!Lock sujungimo sistema apjungia greito besrieginio sujungimo ir įprastinio srieginio sujungimo privalumus. Tai sutaupo apie 80 % laiko, kurį galėtumėte skirti pačiam darbui ar kitoms svarbioms užduotims
Unikalu, greita, saugu ir tvirta.
Nėra nieko saugiau, patikimiau ar ilgaamžiškiau nei srieginė jungtis. Nėra nieko labiau taupančio Jūsų laiką nei greita besrieginė jungtis. Tačiau dabar yra naujoji EASY!Lock sujungimo sistema: tvirta, kaip srieginė jungtis ir greita bei patogi kaip besriegė greita jungtis. Dabar norint sujungti, perjungti aukšto slėgio įrenginio jungtis, ar prijungti reikiamus priedus užtenka 360° pasukimo. Kiekvieną kartą greitai ir saugiai.
Pažanga paprastume.
Mūsų inovatyvi EASY!Lock sujungimo sistema sveria ne daugiau negu įprasti srieginiai sujungimai. Mes taip pat atlikome mažą tačiau labai efektyvų patobulinimą – įstatomą tarpinę išpurškimo ieties gale pakeitėme į užmaunamą iš kart prieš atgalio tvirtinimo sriegį – jungtis tapo patvaresnė ir sandaresnė.
Pasirinkite Jums reikalingą adapterį
Aukšto slėgio įrenginys nuo aukšto slėgio jungties iki antgalio turi 8 sriegines ar kito tipo jungtis. Idant užtikrinti visų šiuo metu eksploatuojamų įrenginių ir jų priedų suderinamumą su naujais, turinčiais EASY!Lock sujungimus, įrenginiais bei priedais, yra galimi 8 adapteriai. Todėl visi esami įrenginiai ir priedai gali būti naudojami su naujais EASY!Lock įrenginiais bei priedais ir atvirkščiai. Mūsų internetinio puslapio adapterių paieškos skyriuje rasite visų adapterių sąrašą su informacija apie galimą jų panaudojimą. Pavyzdžiui, bet kuris aukšto slėgio plovimo įrenginys su M22x1,5 jungtimi gali būti lengvai pritaikomas EASY!Lock sistemai adapteriu nr.2.