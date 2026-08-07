Garinis siurblys SGV 8/5
Patogus naudoti SGV 8/5 yra garų siurblys ir drėgnas dulkių siurblys viename. Septyni veikimo režimai, informatyvus ekranas ir daugybė priedų.
Lengvai naudojamas SGV 8/5 garų dulkių siurblys užtikrina įspūdingus valymo rezultatus dėl didelio garų slėgio (8 bar), maždaug 70 °C karšto vandens temperatūros ir trijų pakopų garų srauto reguliavimo. Valymas nekenkia aplinkai ir visiškai nenaudoja cheminių medžiagų. Patogi SGV 8/5 savaiminio valymo funkcija užtikrina ilgalaikę higienišką švarą. Dar vienas išskirtinis įrenginio privalumas - tai, kaip paprasta ir patogu ją valdyti, pavyzdžiui, naudojant ekraną, kuriame rodoma veikimo būsena ir visi aptarnavimo / klaidų pranešimai. Septynis skirtingus garų / vakuumo darbo režimus galima greitai ir lengvai pasirinkti sukamuoju jungikliu „EASY Operation“, o ergonomiškas garų / siurbimo pistoletas leidžia tiesiogiai ir lanksčiai valdyti garų srautą, skalavimo režimą ir vakuumo funkciją darbo metu. Dėl energiją taupančio ir triukšmą mažinančio „eco!efficiency“ režimo šis prietaisas taip pat tinka darbui triukšmingose patalpose. Platus priedų asortimentas laikomas įrenginyje integruotoje dėtuvėje yra apsaugotas nuo purvo, todėl jie visada po ranka ir jų nereikia ieškoti
Savybės ir privalumai
Tvarus ir išskirtinis valymo našumasYpač aukštas garų slėgis (8 bar), maždaug 70 °C karšto vandens temperatūra ir puiki siurbimo galia. Lengvai, greitai, efektyviai ir nenaudojant cheminių medžiagų pašalina labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
"EASY Operation" sukamasis jungiklis su septyniais darbo režimaisYpač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo. Išpurškia garus/susiurbia su/be "eco!efficiency" režimo bei turi savaiminio išsivalymo funkciją. Įjungimo/išjungimo jungiklis, šalto vandens pasirinkimas, naudojimas su plovikliu, skalavimas.
Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankenaYpač patogu naudoti sukamąjį ir slėgio jungiklį įvairioms funkcijoms valdyti. Trijų pakopų garų srauto reguliavimas, šalto ir karšto vandens veikimas ir vienalaikis siurbimas. Taupo laiką: režimą galima reguliuoti darbo metu. Nereikia nutraukti valymo proceso.
Patogus ekranas
- Eksploatacinė būsena rodoma ekrane kaip tekstas arba kaip stulpelinė diagrama.
- Techninės priežiūros informacija apie nurodytus techninės priežiūros intervalus, pvz., "Kalkių šalinimas".
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
eco!efficiency režimas
- Didelis valymo našumas su mažesne siurbimo galia.
- Dėl mažo darbinio triukšmo tinka naudoti triukšmui jautriose vietose.
- Tai reiškia, kad valymas naktį taip pat nėra problema.
Trijų pakopų garų srauto reguliavimas
- Mažas garų srautas (I lygis), kai mažai nešvarumų.
- Vidutinis garų srautas (II lygis) vidutiniam užterštumui.
- Didelis garų srautas (III lygis) skirtas įsisenėjusiems nešvarumams valyti.
Integruotas priedų laikiklis
- Tokie priedai, kaip antgaliai ar apvalūs šepečiai, visada yra po ranka.
- Transportuojant visi priedai laikomi švariai ir saugiai.
- Transportuojant maitinimo laidas saugiai laikomas įrenginio gale.
Standartinėje komplektacijoje platus priedų asortimentas
- 300 mm grindų antgalis su keičiamais šerelių ir guminių juostelių įdėklais
- 150 mm grindų antgalis su keičiamais šerelių ir guminių juostelių įdėklais
- Antgalis plyšiams, taškinis antgalis, trikampis antgalis ir trys skirtingi apvalūs šepetėliai.
Ergonomiškas ir lengvas transportavimas
- Kai kraunate įrenginį, laikykite jį už įdubusių rankenų ir stūmimo rankenos.
- Transportuodami ilgesniais atstumais, traukite įrenginį paskui save už stūmimo rankenos.
- Dideli ratai palengvina transportavimą net laiptais aukštyn ar žemyn.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Garų slėgis (bar)
|max. 8
|Boilerio galia (W)
|3000
|Įkaitimo laikas (min)
|7
|Garo katilo temperatūra (°C)
|max. 173
|Karšto vandens temperatūra (°C)
|70 - 173
|Švaraus vandens talpa (l)
|5,6
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|5
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|40
|Svoris (su pakuote) (kg)
|48
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Įjungimo / išjungimo jungiklis, valymo šaltu vandeniu / siurbimo režimas, „eco!efficiency“ režimas, valymo garais / karštu vandeniu / šaltu vandeniu / siurbimo režimas, įrenginio skalavimo šaltu vandeniu funkcija, valymo priemonės / siurbimo režimas, įrenginio savaiminio išsivalymo funkcija.
Komplektacija
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Garų siurbimo vamzdis: 2 Piece(s), 505 mm
- Grindų antgalis: 300 mm
- Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankena: 4 m
- Rankinio antgalio guminė juostelė: 150 mm
- Grindų antgalio guminė juostelė: 300 mm
- Rankinis antgalis: 150 mm
- Detalių antgalis / adapteris siaurinimo antgaliui: 185 mm
- Taškinio purkštuko antgalio ilgintuvas: 140 mm
- Trikampis antgalis kampams valyti rankomis ir (arba) ant grindų
- mažas apvalus šepetėlis, nerūdijantis plienas: 1 Piece(s)
- Mažas apvalus šepetėlis, žalvarinis: 1 Piece(s)
- Mažas apvalus šepetėlis, Pekalon (juodas): 1 Piece(s)
- Rankena
- Priedų saugykla (išimama)
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Korpusas: Nerūdijantis plienas
- Numatyta vieta maitinimo laidui
- Ekranas
- EASY valdymas sukamasis jungiklis: su septyniais veikimo režimais
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (trijų etapų)
- Apsauginis užraktas
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Pritaikymo sritys
- Įsisenėjęs purvas, dėmės ir riebalai
- Sienų plytelės, keraminės grindys ir kiti kieti paviršiai
- Apkaustai, darbo paviršiai ir nerūdijančio plieno paviršiai
- Langų stiklai, stiklinės durys, stikliniai paviršiai ir veidrodžiai
- Audiniai ir minkšti baldai
- Transporto priemonių salonų valymas
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SGV 8/5 atsarginės dalys
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