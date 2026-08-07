Garinis siurblys SGV 8/5 Classic
„SGV 8/5 Classic“* garinis siurblys valo garais ir drėgnuoju būdu. Jis išsiskiria puikiu kainos ir kokybės santykiu, tvirta konstrukcija ir ilgu tarnavimo laiku bei užtikrina išskirtinį valymo našumą.
Patogus naudoti „SGV 8/5 Classic“ garinis siurblys stebina puikiu kainos ir kokybės santykiu bei įspūdingu valymo našumu. Su juo galima valyti ekologiškai, nenaudojant cheminių medžiagų – tai užtikrina aukštas garų slėgis (8 barai), apie 70 °C karšto vandens temperatūra ir trijų pakopų garų srauto valdymas. Įrenginį labai paprasta ir patogu valdyti naudojant „EASY Operation“ sukamąjį jungiklį, kuriuo galima pasirinkti tris skirtingus garų / vakuumo darbo režimus. Ergonomiškas garų / siurbimo pistoletas suteikia galimybę valdyti garų srautą, skalavimo funkciją ir siurbimo funkciją pačiame įrenginyje, nenutraukiant darbo, taip užtikrinant didesnį greitį ir lankstumą. Naudotojas visada mato eksploatacinę būseną ir pranešimus apie visus gedimus spalvotame LED ekrane. Platus priedų asortimentas visada po ranka, nes priedai laikomi ant paties įrenginio ir yra apsaugoti nuo purvo.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir išskirtinis valymo našumasItin aukštas garų slėgis (8 barai), karšto vandens temperatūra apie 70 °C ir išskirtinė siurbimo galia. Lengvai, greitai, efektyviai ir nenaudojant cheminių medžiagų pašalina labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
„EASY Operation“ sukamasis jungiklis su trimis darbo režimaisYpač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo. Įjungimo / išjungimo jungiklis ir valymas garais bei drėgnasis valymas. Skalavimas šaltu vandeniu: prieš valydami nuskalaukite smarkiai susipurvinusius paviršius šaltu vandeniu.
Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankenaYpač patogu naudoti sukamąjį ir slėgio jungiklį įvairioms funkcijoms valdyti. Trijų pakopų garų srauto reguliavimas, šalto ir karšto vandens veikimas ir vienalaikis siurbimas. Taupo laiką: režimą galima reguliuoti darbo metu. Nereikia nutraukti valymo proceso.
Eksploatacinė būsena rodoma LED ekrane
- Indikatoriaus lemputė „Paruoštas darbui“ ir „Šildymas įjungtas“ valymui karštu vandeniu.
- Indikatoriaus lemputė „Švaraus vandens talpykla tuščia“ arba „Nešvaraus vandens talpykla pilna“.
- Indikatoriaus lemputė „Techninė priežiūra“ arba „Gedimas“.
Trijų pakopų garų srauto reguliavimas
- Mažas garų srautas (I lygis), kai mažai nešvarumų.
- Vidutinis garų srautas (II lygis) vidutiniam užterštumui.
- Didelis garų srautas (III lygis) skirtas įsisenėjusiems nešvarumams valyti.
Integruotas priedų laikiklis
- Tokie priedai, kaip antgaliai ar apvalūs šepečiai, visada yra po ranka.
- Transportuojant visi priedai laikomi švariai ir saugiai.
- Transportuojant maitinimo laidas saugiai laikomas įrenginio gale.
Standartinėje komplektacijoje platus priedų asortimentas
- 300 mm grindų antgalis su keičiamais šerelių ir guminių juostelių įdėklais
- 150 mm grindų antgalis su keičiamais šerelių ir guminių juostelių įdėklais
- Plyšių antgalis, taškinės srovės antgalis ir trys skirtingi apvalūs šepečiai.
Ergonomiškas ir lengvas transportavimas
- Kai kraunate įrenginį, laikykite jį už įdubusių rankenų ir stūmimo rankenos.
- Transportuodami ilgesniais atstumais, traukite įrenginį paskui save už stūmimo rankenos.
- Dideli ratai palengvina transportavimą net laiptais aukštyn ar žemyn.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Garų slėgis (bar)
|max. 8
|Boilerio galia (W)
|3000
|Įkaitimo laikas (min)
|7
|Garo katilo temperatūra (°C)
|max. 173
|Karšto vandens temperatūra (°C)
|70 - 173
|Švaraus vandens talpa (l)
|5,6
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|5
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|39
|Svoris (su pakuote) (kg)
|50,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Įjungimo / išjungimo jungiklis, valymo šaltu vandeniu / siurbimo režimas, valymo garais / karštu vandeniu / šaltu vandeniu / siurbimo režimas.
Komplektacija
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Garų siurbimo vamzdis: 2 Piece(s), 505 mm
- Grindų antgalis: 300 mm
- Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankena: 4 m
- Rankinio antgalio guminė juostelė: 150 mm
- Grindų antgalio guminė juostelė: 300 mm
- Rankinis antgalis: 150 mm
- Detalių antgalis / adapteris siaurinimo antgaliui: 185 mm
- Taškinio purkštuko antgalio ilgintuvas: 140 mm
- mažas apvalus šepetėlis, nerūdijantis plienas: 1 Piece(s)
- Mažas apvalus šepetėlis, žalvarinis: 1 Piece(s)
- Mažas apvalus šepetėlis, Pekalon (juodas): 1 Piece(s)
- Rankena
- Priedų saugykla (išimama)
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Korpusas: Nerūdijantis plienas
- Numatyta vieta maitinimo laidui
- LED indikatorius
- EASY valdymas sukamasis jungiklis: su trimis veikimo režimais
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (trijų etapų)
- Apsauginis užraktas
Videos
Pritaikymo sritys
- Įsisenėjęs purvas, dėmės ir riebalai
- Sienų plytelės, keraminės grindys ir kiti kieti paviršiai
- Apkaustai, darbo paviršiai ir nerūdijančio plieno paviršiai
- Langų stiklai, stiklinės durys, stikliniai paviršiai ir veidrodžiai
- Audiniai ir minkšti baldai
- Transporto priemonių salonų valymas
Priedai
SGV 8/5 Classic atsarginės dalys
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