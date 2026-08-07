Elektrinis generatorius PGG 3/1
Patikimas PGG 3/1 sinchroninis benzininis generatorius, kurio galia 2,8 kW, ratai atsparūs pradūrimui, o 15 l kuro bakas užtikrina iki 12 valandų veikimą.
Kompaktiškas, labai mobilus ir galingas sinchroninis generatorius PGG 3/1. Patikimas keturtaktis benzininis variklis užtikrina saugų ir sklandų darbą. Dviejuose įžemintuose lizduose yra automatinis įtampos reguliatorius, kuris tiekia pastovią įtampą. Naudojant iki 12 valandų (esant maksimaliai apkrovai 6,5 val.) 15 litrų kuro talpa, užtikrina darbą visą darbo dieną. Dėl praktiškos ir vietos taupančios konstrukcijos PGG 3/1 generatorių galima naudoti be jokių kitų energijos šaltinių bet kurioje vietoje, pavyzdžiui, statybų aikštelėse, žemės ūkyje ar komunalinėje veikloje. Saugos technologijos, tokios kaip apsauga nuo perkrovos ir žemo alyvos lygio užtikrina saugų darbą, o nuo pradūrimo apsaugoti ratai ir sulankstoma stūmimo rankena palengvina generatoriaus transportavimą - užtikrina maksimalų manevringumą. Dviejuose įžemintuose lizduose įrengtas automatinis įtampos reguliatorius (AVR), todėl jis tinka ir jautriems elektroniniams prietaisams eksploatuoti.
Savybės ir privalumai
Eksploatavimo paprastumas
- Itin mobilus, dėka sulankstomos stūmimo rankenos ir patvarių ratų.
- Užvedimo elektra funkcija patogiam ir greitam benzininio variklio užvedimui.
Didžiausias patikimumas ir saugumas
- Apsauga nuo perkrovos ir alyvos trūkumo, taip pat vamzdinis plieninis rėmas užtikrina maksimalų saugumą.
- Su automatiniu įtampos reguliatoriumi (AVR), užtikrinančiu jautrių elektroninių prietaisų veikimą.
Patikimas ir galingas
- 230 V sinchroninis generatorius patikimai užtikrina nuolatinę 2,8 kW galią.
- Galingas benzininis variklis, skirtas 6,5 valandoms darbo vienu kuro bako pripildymu.
Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių veikimas
- Leidžia naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginius tose vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio.
- Tinkamas atrinktiems vienfaziams aukšto slėgio įrenginiams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Įvertintas našumas (kW)
|2,8
|Galingumas (kW)
|3
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|208
|Variklio galia (kW/AG)
|4 / 5,4
|Degalų sąnaudos (l/h)
|2,3
|Rezervuaro talpa (l)
|15
|Veikimo laikas naudojant 50% galios (h)
|12
|Veikimo laikas naudojant 100% galios (h)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|56,1
|Svoris (be priedų) (kg)
|51,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|645 x 622 x 549
Komplektacija
- Darbo statuso ekranas
- DC išėjimas (12 V)
- Apsaugos klasė IP23
- Mažos alyvos ir perkrovos apsauga
- Kuro matuoklis
- Vienfazis F tipo lizdas (Schuko)
- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)
Videos
Pritaikymo sritys
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio komunalinio ūkio darbams atlikti, pvz. dulkių siurbliai
- Nepriklausomas maitinimo šaltinis statybose, pvz. kampiniams šlifuokliams
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio žemės ūkyje, pvz. aukšto slėgio plovimo įrenginiai
PGG 3/1 atsarginės dalys
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