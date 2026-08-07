Elektrinis generatorius PGG 6/1
5 kW galios benzinu varomas sinchroninis generatorius PGG 6/1 užtikrins iki 10 valandų nepriklausomą maitinimą daugeliui komercinių ir komunalinių įrenginių.
Maitinamas galingo ir patikimo keturtakčio benzininio variklio (EU STAGE V), sinchroninis generatorius PGG 6/1 su 5 kW užtikrina elektros energijos tiekimą statybvietėse, žemės ūkyje ar komunalinėse teritorijose. Didelė 25 litrų kuro talpa leidžia dirbti iki 10 valandų (maksimalia galia iki 6,5 val.), o tvirtas plieninis rėmas, atsparūs dūriams ratai ir sulankstoma rankena užtikrina maksimalų mobilumą net ir sudėtingomis sąlygomis. Dviejų įžemintų lizdų ir vieno CEE lizdo (230 V 1 fazės) su automatiniu įtampos reguliatoriumi dėka įrenginys turi tinkamas prijungimo galimybes įvairiems įrankiams ir įrangai maitinti. Sudėtinga saugos technologija su apsauga nuo perkrovos ir alyvos trūkumo patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų.
Savybės ir privalumai
Eksploatavimo paprastumasNepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Užvedimo elektra funkcija patogiam ir greitam benzininio variklio užvedimui.
Didžiausias patikimumas ir saugumasSu automatiniu įtampos reguliatoriumi (AVR), kuris tiekia beveik pastovią įtampą.
Labai galingas230 V sinchroninis generatorius patikimai užtikrina nuolatinę 5,5 kW galią. Galingas benzininis variklis, skirtas 6,5 valandos darbui vienu bako užpildymu.
Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių veikimas
- Naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginius vietose, kur nėra maitinimo šaltinio.
- Tinka tam tikriems vienfaziams aukšto slėgio valymo įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Garso lygis (dB(A))
|75
|Įvertintas našumas (kW)
|5
|Galingumas (kW)
|5,5
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|390
|Variklio galia (kW/AG)
|8,5 / 11,6
|Degalų sąnaudos (l/h)
|3,8
|Rezervuaro talpa (l)
|25
|Veikimo laikas naudojant 50% galios (h)
|10
|Veikimo laikas naudojant 100% galios (h)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|92,4
|Svoris (be priedų) (kg)
|84,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|743 x 713 x 670
Komplektacija
- Darbo statuso ekranas
- DC išėjimas (12 V)
- Apsaugos klasė IP23
- Mažos alyvos ir perkrovos apsauga
- Kuro matuoklis
- 2 vienfaziai F tipo lizdai (Schuko)
- Vienfazis CEE lizdas (32 A)
- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio komunalinio ūkio darbams atlikti, pvz. dulkių siurbliai
- Nepriklausomas maitinimo šaltinis statybose, pvz. kampiniams šlifuokliams
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio žemės ūkyje, pvz. aukšto slėgio plovimo įrenginiai
PGG 6/1 atsarginės dalys
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