Elektrinis generatorius PGG 6/1

5 kW galios benzinu varomas sinchroninis generatorius PGG 6/1 užtikrins iki 10 valandų nepriklausomą maitinimą  daugeliui komercinių ir komunalinių įrenginių.

Maitinamas galingo ir patikimo keturtakčio benzininio variklio (EU STAGE V), sinchroninis generatorius PGG 6/1 su 5 kW užtikrina elektros energijos tiekimą statybvietėse, žemės ūkyje ar komunalinėse teritorijose. Didelė 25 litrų kuro talpa leidžia dirbti iki 10 valandų (maksimalia galia iki 6,5 val.), o tvirtas plieninis rėmas, atsparūs dūriams ratai ir sulankstoma rankena užtikrina maksimalų mobilumą net ir sudėtingomis sąlygomis. Dviejų įžemintų lizdų ir vieno CEE lizdo (230 V 1 fazės) su automatiniu įtampos reguliatoriumi dėka įrenginys turi tinkamas prijungimo galimybes įvairiems įrankiams ir įrangai maitinti. Sudėtinga saugos technologija su apsauga nuo perkrovos ir alyvos trūkumo patikimai apsaugo  įrenginį nuo pažeidimų.

Savybės ir privalumai
Elektrinis generatorius PGG 6/1: Eksploatavimo paprastumas
Eksploatavimo paprastumas
Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Užvedimo elektra funkcija patogiam ir greitam benzininio variklio užvedimui.
Elektrinis generatorius PGG 6/1: Didžiausias patikimumas ir saugumas
Didžiausias patikimumas ir saugumas
Su automatiniu įtampos reguliatoriumi (AVR), kuris tiekia beveik pastovią įtampą.
Elektrinis generatorius PGG 6/1: Labai galingas
Labai galingas
230 V sinchroninis generatorius patikimai užtikrina nuolatinę 5,5 kW galią. Galingas benzininis variklis, skirtas 6,5 valandos darbui vienu bako užpildymu.
Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių veikimas
  • Naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginius vietose, kur nėra maitinimo šaltinio.
  • Tinka tam tikriems vienfaziams aukšto slėgio valymo įrenginiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 230
Garso lygis (dB(A)) 75
Įvertintas našumas (kW) 5
Galingumas (kW) 5,5
Pavaros tipas Benzinas
Variklio darbinis tūris (cm³) 390
Variklio galia (kW/AG) 8,5 / 11,6
Degalų sąnaudos (l/h) 3,8
Rezervuaro talpa (l) 25
Veikimo laikas naudojant 50% galios (h) 10
Veikimo laikas naudojant 100% galios (h) 6,5
Svoris (su pakuote) (kg) 92,4
Svoris (be priedų) (kg) 84,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 743 x 713 x 670

Komplektacija

  • Darbo statuso ekranas
  • DC išėjimas (12 V)
  • Apsaugos klasė IP23
  • Mažos alyvos ir perkrovos apsauga
  • Kuro matuoklis
  • 2 vienfaziai F tipo lizdai (Schuko)
  • Vienfazis CEE lizdas (32 A)
  • Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)
Elektrinis generatorius PGG 6/1
Elektrinis generatorius PGG 6/1
Videos
Pritaikymo sritys
  • Nepriklausomas nuo energijos šaltinio komunalinio ūkio darbams atlikti, pvz. dulkių siurbliai
  • Nepriklausomas maitinimo šaltinis statybose, pvz. kampiniams šlifuokliams
  • Nepriklausomas nuo energijos šaltinio žemės ūkyje, pvz. aukšto slėgio plovimo įrenginiai
PGG 6/1 atsarginės dalys

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