Elektrinis generatorius PGG 8/3
Galingas sinchroninis generatorius PGG 8/3 generuojantis 7 kW galią, su įmontuotu benzininiu varikliu bei 25 l kuro baku. Nepriklausomam elektros tiekimui su kintamąja ir trifaze srove.
Galingas benzinu varomas sinchroninis PGG 8/3 generatorius tiekia elektrą ten, kur jos reikia, kadangi nėra garantijos, kad vietoje bus elektros šaltinis. Nesvarbu, ar tai būtų komercinis naudojimas statybų aikštelėse, žemės ūkyje, ar komunalinėje aplinkoje: dėka pradūrimams atsparių ratų ir sulankstomos stūmimo rankenos šį elektros generatorių galima naudoti bet kur, jį lengva transportuoti ir manevruoti. Dėl talpaus 25 l kuro bako galima dirbti ilgai - iki 7 valandų (iki 5,5 valandos, kai generatorius veikia visu pajėgumu). Patikimas 4 taktų benzininis variklis (EU STAGE V) užtikrina pastovią 7 kW galią. Turėdamas du įžemintus lizdus (kintamosios srovės) ir raudoną 400 V lizdą (trifazės srovės), PGG 8/3 suteikia plačias įvairių įrenginių prijungimo galimybes. Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) taip pat leidžia naudoti jautrius elektroninius prietaisus. Saugos technologijos užtikrina saugų veikimą ir naudojimą. Naudingos įrangos detalės, tokios kaip apsauga nuo perkrovos ir alyvos trūkumo, taip pat tvirtas plieninis vamzdinis rėmas, patikimai apsaugo naudotojus ir mašiną nuo bet kokios rizikos ar pažeidimų.
Savybės ir privalumai
Eksploatavimo paprastumas
- Itin mobilus, dėka sulankstomos stūmimo rankenos ir patvarių ratų.
- Užvedimo elektra funkcija patogiam ir greitam benzininio variklio užvedimui.
Didžiausias patikimumas ir saugumas
- Apsauga nuo perkrovos ir alyvos trūkumo, taip pat vamzdinis plieninis rėmas užtikrina maksimalų saugumą.
- Su automatiniu įtampos reguliatoriumi (AVR), užtikrinančiu jautrių elektroninių prietaisų veikimą.
Patikimas ir galingas
- Sinchroninis generatorius, kurio vardinė 400 V įtampa ir 7 kW nuolatinė galia arba 230 V įtampa ir 2 kW nuolatinė galia
- Galingas benzininis variklis, skirtas 5,5 valandoms darbo vienu kuro bako pripildymu.
Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginių veikimas
- Leidžia naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginius tose vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio.
- Tinkamas atrinktiems trifaziams aukšto slėgio įrenginiams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Įvertintas našumas (kW)
|2
|Vardinis našumas (trifazė srovė) (kW)
|7
|Galingumas (kW)
|2,5
|Vardinis našumas (trifazė srovė) (kW)
|max. 7,5
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|440
|Variklio galia (kW/AG)
|9 / 12,2
|Degalų sąnaudos (l/h)
|4,5
|Rezervuaro talpa (l)
|25
|Veikimo laikas naudojant 50% galios (h)
|7
|Veikimo laikas naudojant 100% galios (h)
|5,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|99,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|89,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|743 x 713 x 670
Komplektacija
- Darbo statuso ekranas
- DC išėjimas (12 V)
- Apsaugos klasė IP23
- Mažos alyvos ir perkrovos apsauga
- Kuro matuoklis
- Vienfazis F tipo lizdas (Schuko)
- Trifazis lizdas CEE (16 A)
- Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio komunalinio ūkio darbams atlikti, pvz. dulkių siurbliai
- Nepriklausomas maitinimo šaltinis statybose, pvz. kampiniams šlifuokliams
- Nepriklausomas nuo energijos šaltinio žemės ūkyje, pvz. aukšto slėgio plovimo įrenginiai
PGG 8/3 atsarginės dalys
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