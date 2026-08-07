Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Patrauklios kainos, akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta BD 50/70 R Classic - 70 l vandens talpos, diskinis šepečių mazgas ir 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius.

BD 50/70 R Classic Bp yra kompaktiškas akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta, kuris stebina puikiu kainos ir kokybės santykiu, geru valymo našumu, daugybe naudingų įrangos detalių ir labai lengvu valdymu. Dėl kompaktiško dizaino tai rimta alternatyva stumdomiems ar savaeigiams grindų valymo įrenginiams, tačiau naudotojui nereikia atsisakyti komforto. Spalvomis pažymėti valdymo elementai užtikrina ypač paprastą valdymą, galingas, ilgai veikiantis 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius su greitojo ir tarpinio įkrovimo galimybe užtikrina maksimalų įrenginio darbingumą. Standartinė Home Base priedų laikymo vieta, kurioje galima įrengti kabliukus valymo reikmenims nešioti, taip pat pasirenkamus papildomus įrankius, pavyzdžiui, šiukšlių maišų laikiklį arba šluotą, papildo paprastą, bet efektyvią BD 50/70 R Classic Bp koncepciją.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujantis priežiūros akumuliatorius su 5 metų gamintojo garantija
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Diskinis šepetys
Diskinis šepetys
Tvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu. Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio. Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.
Kompaktiškas dizainas
  • Ypač manevringas įrenginys
  • Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas.
  • Patogus transportuoti.
Papildomai pasirenkami priedai: šluosčių laikiklis
  • Surenka sausus nešvarumus, taip palaikydamas valymo procesą.
  • Padeda išvengti siurbimo kanalų užsikimšimų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 70 / 75
Teorinis ploto našumas (m²/h) 2805
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2000
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 25,6 / 90
Veikimo laikas (h) max. 2
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) 8
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 13 / 20
Apsisukimo plotis (mm) 1650
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,3
Garso lygis (dB(A)) 67
Nominali galia (W) 1400
Bendras leistinas svoris (kg) 345
Svoris (be priedų) (kg) 112
Matmenys (I x P x A) (mm) 1310 x 590 x 1060

Komplektacija

  • Akumuliatorius
  • Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • Elektromagnetinis vožtuvas
  • 2-jų talpų sistema
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Videos
Priedai
Valymo priemonės