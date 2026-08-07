Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Patrauklios kainos, akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta BD 50/70 R Classic - 70 l vandens talpos, diskinis šepečių mazgas ir 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius.
BD 50/70 R Classic Bp yra kompaktiškas akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta, kuris stebina puikiu kainos ir kokybės santykiu, geru valymo našumu, daugybe naudingų įrangos detalių ir labai lengvu valdymu. Dėl kompaktiško dizaino tai rimta alternatyva stumdomiems ar savaeigiams grindų valymo įrenginiams, tačiau naudotojui nereikia atsisakyti komforto. Spalvomis pažymėti valdymo elementai užtikrina ypač paprastą valdymą, galingas, ilgai veikiantis 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius su greitojo ir tarpinio įkrovimo galimybe užtikrina maksimalų įrenginio darbingumą. Standartinė Home Base priedų laikymo vieta, kurioje galima įrengti kabliukus valymo reikmenims nešioti, taip pat pasirenkamus papildomus įrankius, pavyzdžiui, šiukšlių maišų laikiklį arba šluotą, papildo paprastą, bet efektyvią BD 50/70 R Classic Bp koncepciją.
Savybės ir privalumai
Paprasta naudotiAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatoriusIlgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujantis priežiūros akumuliatorius su 5 metų gamintojo garantija
Diskinis šepetysTvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu. Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio. Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.
Kompaktiškas dizainas
- Ypač manevringas įrenginys
- Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas.
- Patogus transportuoti.
Papildomai pasirenkami priedai: šluosčių laikiklis
- Surenka sausus nešvarumus, taip palaikydamas valymo procesą.
- Padeda išvengti siurbimo kanalų užsikimšimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|70 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|2805
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2000
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|8
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Apsisukimo plotis (mm)
|1650
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Nominali galia (W)
|1400
|Bendras leistinas svoris (kg)
|345
|Svoris (be priedų) (kg)
|112
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Komplektacija
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija