Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Kompaktiškas, akumuliatoris grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta BD 50/70 R Classic- 70 l talpos, diskinis šepečių mazgas, 90 Ah ličio jonų akumuliatorius bei greitas įkroviklis.
Galingas ir maitinamas iš akumuliatoriaus: dėka kompaktiškos ir siauros konstrukcijos mūsų grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta BD 50/70 R Classic yra labai judrus ir manevringas, todėl jį labai lengva transportuoti. Įrengtas galingas ir ilgaamžis 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius, kurį galima bet kada įkrauti, taip pat 70 litrų talpos švariam ir nešvariam vandeniui, todėl grindis galima valyti ir ilgesnį laiką. Be to, BD 50/70 R Classic galima sumontuoti daugybę naudingų ir papildomų įrangos detalių, pavyzdžiui, standartinė Home Base priedų laikymo vieta, kurioje galima įrengti kabliukus valymo reikmenims nešioti, taip pat pasirenkamus papildomus įrankius, pavyzdžiui, šiukšlių maišų laikiklį arba šluotą.
Savybės ir privalumai
Paprasta naudotiAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatoriusIlgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujantis priežiūros akumuliatorius su 5 metų gamintojo garantija
Diskinis šepetysTvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu. Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio. Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.
Kompaktiškas dizainas
- Ypač manevringas įrenginys
- Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas.
- Patogus transportuoti.
Papildomai pasirenkami priedai: šluosčių laikiklis
- Surenka sausus nešvarumus, taip palaikydamas valymo procesą.
- Padeda išvengti siurbimo kanalų užsikimšimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|70 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|2805
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2000
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 2
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Apsisukimo plotis (mm)
|1650
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|1400
|Bendras leistinas svoris (kg)
|345
|Svoris (be priedų) (kg)
|112
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Komplektacija
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija