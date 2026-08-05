Vieno disko įrenginys BDP 43/400 C
Dėl didelio 400 aps./min. sukimosi greičio patogus ir galingas vieno disko įrenginys BDP 43/400 C stebina greitais ir kruopščiais valymo ir poliravimo rezultatais.
Puikiai tinka greitam ir kruopščiam kietų ir elastingų grindų dangų valymui ir poliravimui: patogus ir galingas vieno disko įrenginys BDP 43/400 C stebina dideliu 400 aps./min. sukimosi greičiu ir žemu triukšmo lygiu. Be to, didelės spartos įrenginys taip pat gali būti naudojamas medinių grindų priežiūrai. Siekiant išvengti galimos dulkių sklaidos darbo metu, kaip papildomą įrangą galima įsigyti lengvai montuojamą siurbimo įrenginį su žiedu. Į standartinį komplektą įeina laikiklis.
Savybės ir privalumai
Greitas, vieno disko įrenginys su 400 aps./min
- Labai tylus veikimas su dideliu ploto našumu.
- Puikiems poliravimo rezultatams
Integruotas elektros lizdas
- Prijungimui prie siurbimo įrenginio, kuris sumažina dulkių kiekį.
- Nereikia laido, tai reiškia efektyvesnį valymą.
Dideli ratukai
- Lengva transportuoti, bet ir ilgas distancijas.
- Lengva nešti laiptais.
- Lengvai perkeliama į laikymo vietą
Labai tylus
- Gali būti naudojamas triukšmui jautriose patalpose (viešbučiuose, ligoninėse, ar biuruose).
Labai žemas korpusas
- Valymui po baldais ir radiatorais.
Didelė priedų įvairovė
- Skirtingi priedai, pritaikyti skirtingoms užduotims, pvz. skirtingo kietumo šepečiai,diskų pavaros plokštės, plovimo blokas ir kt.
- Sistemingas valymas: idealūs priedai kiekvienai paskirčiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|400
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|22
|Garso lygis (dB(A))
|55
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|33,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|620 x 430 x 1230
Komplektacija
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Talpa, pasirenkamas priedas: 12 l
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka kietoms ir elastingoms grindų dangoms valyti ir poliruoti
Priedai
Valymo priemonės
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