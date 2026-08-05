Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C

Galingas, tvirtas ir universalus: mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys BDS 43 / Orbital C su kombinuotais orbitos ir sukamaisiais judesiais užtikrina maksimalų valymo efektyvumą.

Maksimalus valymo efektyvumas, didelis pritaikymo spektras, patogus valdymas: mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys BDS 43 / Orbital C ypač tinkamas pastatų valymo sektoriuje, nesvarbu, ar tai būtų biurai, ar mažmeninės prekybos sektorius, ligoninės ar mokyklos. Naujoviškos technologijos mašina orbitinius ir rotacinius judesius sujungia į nuolatinę vibraciją, tokiu būdu yra galimybė pritaikyti įrenginį įvairiapusiškai: pradedant giliu šveitimu, blizginimu ir kristalizavimu, baigiant dengimu. Jo 43 cm darbinis plotis leidžia dirbti siaurose ar apstatytose vietose.

Savybės ir privalumai
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C: Lengvas ir intuityvus valdymas
Lengvas ir intuityvus valdymas
Patogu ir lengva naudoti. Puikus subalansavimas ir tylus veikimas. Padeda išvengti veikimo klaidų.
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C: Atbulinis rankenos režimas
Atbulinis rankenos režimas
Padidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kilogramų. Didelis valymo efektyvumas ir sudėtingomis sąlygomis. Lengvas darbas, tinkamas uždaroms patalpoms valyti.
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C: 90 ° pakreipiama galvutė
90 ° pakreipiama galvutė
Leidžia paprastai ir greitai pakeisti šluostę. Padidina komfortą, padeda išvengti šlapių plotų ant grindų.
Roto-orbitinis judesys
  • Puikus rezultatas - iki 50% sutrumpintas valymo laikas.
  • Puikūs visų grindų paviršių valymo rezultatai.
  • Sumažintos valymo ir mokymo išlaidos.
Galingas variklis
  • Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
  • Puikus daugelyje valymo užduočių.
  • Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis aukštis (mm) 100
Talpa švariam vandeniui (l) 12
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 60
Šepečio slėgis (kg) 38 - 55
Virpesiai (O/min) 1500
Garso lygis (dB(A)) 54
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 52,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 1070 x 570 x 430

Komplektacija

  • Talpa: 12 l
  • Šveitimo padų laikiklis

Įranga

  • Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka biurams, viešbučiams, valgykloms, mokykloms ar kt. panašioms įstaigoms
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/Orbital C atsarginės dalys

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