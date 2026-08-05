Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C
Galingas, tvirtas ir universalus: mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys BDS 43 / Orbital C su kombinuotais orbitos ir sukamaisiais judesiais užtikrina maksimalų valymo efektyvumą.
Maksimalus valymo efektyvumas, didelis pritaikymo spektras, patogus valdymas: mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys BDS 43 / Orbital C ypač tinkamas pastatų valymo sektoriuje, nesvarbu, ar tai būtų biurai, ar mažmeninės prekybos sektorius, ligoninės ar mokyklos. Naujoviškos technologijos mašina orbitinius ir rotacinius judesius sujungia į nuolatinę vibraciją, tokiu būdu yra galimybė pritaikyti įrenginį įvairiapusiškai: pradedant giliu šveitimu, blizginimu ir kristalizavimu, baigiant dengimu. Jo 43 cm darbinis plotis leidžia dirbti siaurose ar apstatytose vietose.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir intuityvus valdymasPatogu ir lengva naudoti. Puikus subalansavimas ir tylus veikimas. Padeda išvengti veikimo klaidų.
Atbulinis rankenos režimasPadidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kilogramų. Didelis valymo efektyvumas ir sudėtingomis sąlygomis. Lengvas darbas, tinkamas uždaroms patalpoms valyti.
90 ° pakreipiama galvutėLeidžia paprastai ir greitai pakeisti šluostę. Padidina komfortą, padeda išvengti šlapių plotų ant grindų.
Roto-orbitinis judesys
- Puikus rezultatas - iki 50% sutrumpintas valymo laikas.
- Puikūs visų grindų paviršių valymo rezultatai.
- Sumažintos valymo ir mokymo išlaidos.
Galingas variklis
- Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
- Puikus daugelyje valymo užduočių.
- Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis aukštis (mm)
|100
|Talpa švariam vandeniui (l)
|12
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|60
|Šepečio slėgis (kg)
|38 - 55
|Virpesiai (O/min)
|1500
|Garso lygis (dB(A))
|54
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|52,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1070 x 570 x 430
Komplektacija
- Talpa: 12 l
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka biurams, viešbučiams, valgykloms, mokykloms ar kt. panašioms įstaigoms
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/Orbital C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.