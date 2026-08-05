Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C Spray
Naujas orbitinis vieno disko aparatas BDS 43 / Orbital C Spray kurį pritaikysite daugelyje pastatų valymo situacijų. Integruotų purškimo antgalių dėka galima giliai išvalyti kiliminę dangą.
Mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys „BDS 43 / Orbital C Spray“, 43 centimetrų pločio ir yra universalus dėl daugybės pritaikymo galimybių, skirtas pastatų valymo sektoriui. Įrenginyje įsijungia orbitos ir sukamieji judesiai, tai sudaro nuolatinę vibraciją ir taip padidinamas maksimalus valymo efektyvumas. Be to, įrenginyje yra purškimo antgaliai, skirti specialiai kilimams valyti, kurie paskirsto reikiamą valymo tirpalo kiekį dideliuose plotuose, taip pat garantuoja trumpą džiuvimo laiką, dėl šios priežasties pasiekiama puikius valymo rezultatus.Tvirta mašina yra labai patikima ir tvirta, o tai garantuoja aukštą patogumą vartotojui ir darbą be nuovargio - nesvarbu, ar atliekamas šveitimo, dengimo, poliravimo ar kristalizavimo procesas.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir intuityvus valdymasPatogu ir lengva naudoti. Puikus subalansavimas ir tylus veikimas. Padeda išvengti veikimo klaidų.
Atbulinis rankenos režimasPadidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kilogramų. Didelis valymo efektyvumas ir sudėtingomis sąlygomis. Lengvas darbas, tinkamas uždaroms patalpoms valyti.
Integruoti, reguliuojami purkštukaiTiksliam vandens srautui ir dideliam našumui. Puikūs valymo rezultatai ir trumpas džiūvimo laikas.
Roto-orbitinis judesys
- Puikus rezultatas - iki 50% sutrumpintas valymo laikas.
- Puikūs visų grindų paviršių valymo rezultatai.
- Sumažintos valymo ir mokymo išlaidos.
90 ° pakreipiama galvutė
- Leidžia paprastai ir greitai pakeisti šluostę.
- Padidina komfortą, padeda išvengti šlapių plotų ant grindų.
Galingas variklis
- Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
- Puikus daugelyje valymo užduočių.
- Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis aukštis (mm)
|100
|Talpa švariam vandeniui (l)
|12
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|60
|Šepečio slėgis (kg)
|38 - 55
|Virpesiai (O/min)
|1500
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|54,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 520 x 1070
Komplektacija
- Talpa: 12 l
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka biurams, viešbučiams, valgykloms, mokykloms ar kt. panašioms įstaigoms
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/Orbital C Spray atsarginės dalys
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