Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C Spray

Naujas orbitinis vieno disko aparatas BDS 43 / Orbital C Spray kurį pritaikysite daugelyje pastatų valymo situacijų. Integruotų purškimo antgalių dėka galima giliai išvalyti kiliminę dangą.

Mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys „BDS 43 / Orbital C Spray“, 43 centimetrų pločio ir yra universalus dėl daugybės pritaikymo galimybių, skirtas pastatų valymo sektoriui. Įrenginyje  įsijungia orbitos ir sukamieji judesiai, tai sudaro nuolatinę vibraciją ir taip padidinamas maksimalus valymo efektyvumas. Be to, įrenginyje yra purškimo antgaliai, skirti specialiai kilimams valyti, kurie paskirsto reikiamą valymo tirpalo kiekį dideliuose plotuose, taip pat garantuoja trumpą džiuvimo laiką, dėl šios priežasties pasiekiama puikius valymo rezultatus.Tvirta mašina yra labai patikima ir tvirta, o tai garantuoja aukštą patogumą vartotojui ir darbą be nuovargio - nesvarbu, ar  atliekamas šveitimo, dengimo, poliravimo ar kristalizavimo procesas.

Savybės ir privalumai
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C Spray: Lengvas ir intuityvus valdymas
Lengvas ir intuityvus valdymas
Patogu ir lengva naudoti. Puikus subalansavimas ir tylus veikimas. Padeda išvengti veikimo klaidų.
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C Spray: Atbulinis rankenos režimas
Atbulinis rankenos režimas
Padidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kilogramų. Didelis valymo efektyvumas ir sudėtingomis sąlygomis. Lengvas darbas, tinkamas uždaroms patalpoms valyti.
Vieno disko įrenginys BDS 43/Orbital C Spray: Integruoti, reguliuojami purkštukai
Integruoti, reguliuojami purkštukai
Tiksliam vandens srautui ir dideliam našumui. Puikūs valymo rezultatai ir trumpas džiūvimo laikas.
Roto-orbitinis judesys
  • Puikus rezultatas - iki 50% sutrumpintas valymo laikas.
  • Puikūs visų grindų paviršių valymo rezultatai.
  • Sumažintos valymo ir mokymo išlaidos.
90 ° pakreipiama galvutė
  • Leidžia paprastai ir greitai pakeisti šluostę.
  • Padidina komfortą, padeda išvengti šlapių plotų ant grindų.
Galingas variklis
  • Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
  • Puikus daugelyje valymo užduočių.
  • Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis aukštis (mm) 100
Talpa švariam vandeniui (l) 12
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 60
Šepečio slėgis (kg) 38 - 55
Virpesiai (O/min) 1500
Garso lygis (dB(A)) 59
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 54,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 430 x 520 x 1070

Komplektacija

  • Talpa: 12 l
  • Šveitimo padų laikiklis

Įranga

  • Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka biurams, viešbučiams, valgykloms, mokykloms ar kt. panašioms įstaigoms
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/Orbital C Spray atsarginės dalys

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