Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp su patvariais ir ilgaamžiais aliuminio komponentais, 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi ir D 51 diskinio šepečio mazgu.
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp efektyviai valo grindis ir pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Šepečio mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių bei staigiuose posūkiuose. D 51 diskinio šepečio mazgas užtikrina puikius valymo rezultatus ir grindų švarą bei tylų giluminį ar tarpinį valymą – net jei valoma darbo dienos metu. Savaeigio plovimo įrenginio maitinimui naudojamas 90 Ah ličio jonų akumuliatorius, kuris užtikrina ilgą mašinos darbo trukmę. Švaraus vandens talpa yra lengvai pripildomas iš bet kokio čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Kompaktiška įrenginio konstrukcija užtikrina geresnį matomumą ir manevringumą. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Be to, išmaniajame telefone esančioje programėlėje „Machine connect“ galima lengvai valdyti papildomus nustatymus ir informaciją. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
D 51 diskinio šepečio mazgas
- Tylus ir efektyviai naudojantis energiją.
- Valymas darbo valandomis naudojant ilgai veikiantį akumuliatorių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3060
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1840
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|140
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,5
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|245
|Svoris (be priedų) (kg)
|158,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- valdymas naudojant programėlę
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose