Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W BpPack su 90 Ah ličio jonų akumuliatorium, D51 diskinio šepečio mazgu, automatine vandens pripildymo/nešvaraus vandens talpos skalavimo funkcija.
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack efektyviai valo grindis ir pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Diskinio šepečio mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių bei siauriuose posūkiuose. D 51 diskinio šepečio mazgas leidžia pasiekti optimalius ir efektyvius valymo rezultatus. 90 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą mašinos veikimo laiką. Kompaktiška savaeigio įrenginio konstrukcija suteikia geresnį matomumą ir manevringumą net ir ypač siaurose vietose. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Automatinės skalavimo funkcijos dėka galima bekontakčiu būdu išvalyti nešvaraus vandens talpą. Švaraus vandens talpa yra lengvai papildoma iš bet kokio čiaupo, naudojant universalią žarną ir automatinio pripildymo sistemą su įmontuota sustabdymo funkcija. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai valdyti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
D 51 diskinio šepečio mazgas
- Tylus ir efektyviai naudojantis energiją.
- Valymas darbo valandomis naudojant ilgai veikiantį akumuliatorių.
Eco!Flow sistema
- Įjungiamas nuo greičio priklausomas vandens dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai, net ir posūkiuose.
Automatinė talpos skalavimo sistema
- Bekontaktis nešvaraus vandens talpos valymas.
- Be jokių vandens purslų.
Automatinė švaraus vandens pripildymo sistema
- Greitai ir lengvai pripildoma švaraus vandens talpa.
- Taupomas laikas valymo proceso metu, dėl automatinės stabdymo funkcijos talpa neperpildoma vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3060
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1840
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|140
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,5
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|245
|Svoris (be priedų) (kg)
|170,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- valdymas naudojant programėlę
- Automatinis užpildymas
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose