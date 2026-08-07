Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack su patvariais aliuminio komponentais, 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi ir D 60 diskinių šepečių mazgu
B 50 W Bp kompaktiškas grindų plovimo įrenginys idealiai tinka efektyviam grindų valymui pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Diskinių šepečių mazgas ir siurbimo balkis yra pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl puikiai siurbia net ant struktūrizuotų paviršių ir siaurose vietose. D 60 diskinio šepečio mazgas užtikrina optimalius valymo rezultatus ir švarias grindis. 90 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą darbo trukmę. Švaraus vandens talpą galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Kompaktiška savaeigio valymo įrenginio konstrukcija užtikrina geresnę matomumą ir manevringumą. Ratų pavara palengvina darbą ir sumažina naudotojui tenkantį fizinį krūvį. Be to, išplėstinius nustatymus ir informaciją galima lengvai valdyti išmaniuoju telefonu naudojant programėlę "Machine connect". Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
D 60 dviejų diskinių šepečių mazgas
- Didelis ir efektyvus darbinis plotis.
- Didesnis našumas ir greitesnis valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|600
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3600
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2160
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|150
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|241
|Svoris (be priedų) (kg)
|154
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- valdymas naudojant programėlę
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose