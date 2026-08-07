Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
Grindų valymo įrenginys B50 W su 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, greito įkrovimo funkcija,DOSE,R55 šepečių mazgu,automatine vandens pripildymo/nešvaraus vandens talpos skalavimo funkcija.
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack efektyviai valo grindis ir pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Cilindrinių šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių. R 55 cilindrinių šepečių mazgsa su integruota šlavimo funkcija leidžia pasiekti optimalius ir efektyvius valymo rezultatus. 90 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą mašinos veikimo laiką. Greitasis įkroviklis, esantis kompletacijoje, sutrumpina įkrovimo laiką ir ilgas prastovas. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Naujoji DOSE ploviklio dozavimo sistema padeda tiksliai dozuoti valymo priemones – taip taupomi pinigai ir valymo priemonės. Automatinės skalavimo funkcijos dėka galima bekontakčiu būdu išvalyti nešvaraus vandens talpą. Švaraus vandens talpa yra lengvai papildoma iš bet kokio čiaupo, naudojant universalią žarną ir automatinio pripildymo sistemą su įmontuota sustabdymo funkcija. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai valdyti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
50 A ličio jonų akumuliatorių greitasis įkroviklis
- Visiškai įkraunamas vos per dvi valandas.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
- Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė.
- Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai.
- Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
- Tvirti ir patvarūs komponentai.
- Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
- Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
- Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
- Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Eco!Flow sistema
- Įjungiamas nuo greičio priklausomas vandens dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai, net ir posūkiuose.
Nauja, integruota „DOSE“ valymo priemonių dozavimo sistema
- Tikslus valymo priemonės dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai ir efektyvus išlaidų taupymas.
- Bekontaktis valymo priemonių keitimas uždaros sistemos dėka.
Automatinė talpos skalavimo sistema
- Bekontaktis nešvaraus vandens talpos valymas.
- Be jokių vandens purslų.
Automatinė švaraus vandens pripildymo sistema
- Greitai ir lengvai pripildoma švaraus vandens talpa.
- Taupomas laikas valymo proceso metu, dėl automatinės stabdymo funkcijos talpa neperpildoma vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3300
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1980
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|965
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|235
|Svoris (be priedų) (kg)
|163,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Greito įkrovimo įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- FACT
- DOSE sistema
- Šlavimo funkcija
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- valdymas naudojant programėlę
- Automatinis užpildymas
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose