Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Mūsų BD 70/75 W Classic Bp Pack yra savaeigis grindų valymo įrenginys su ličio jonų akumuliatoriumi, aliumininiu siurbimo balkiu, 75 l talpomis ir diskinių šepečių mazgu.
Aukščiausias valymo našumas ir maksimaliai paprastas naudojimas suderintas mūsų savaeigiame grindų valymo įrenginyje BD 70/75 W Classic Bp Pack, kurį maitina galingas 90 Ah ličio jonų akumuliatorius. Standartinis 2 diskinių šepečių mazgas su reguliuojamu diskinio šepečio prispaudimo jėga ir tvirtas aliumininis siurbimo balkis užtikrina puikius valymo rezultatus, o paprasta valdymo koncepcija garantuoja maksimalų patogumą. Integruotas ličio jonų akumuliatorius dėl itin didelio ciklų stabilumo leidžia bet kada atlikti tarpinį įkrovimą, taip užtikrinant didelį įrenginio prieinamumą kasdieniame darbe. Galima naudoti iki 50 amperų įkrovimo srovę, todėl greitai įkraunama vos per 2 valandas. 75 litrų talpos švariam ir nešvariam vandeniui užbaigia sėkmingą kompaktiškos, tvirtos ir labai manevringos BD 70/75 W Classic Bp Pack įrangos koncepciją. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
- 4-6 kartus didesnis ciklų stabilumas, palyginti su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Greitas ir tarpinis įkrovimas - ilgesnis darbo laikas ir didesnis našumas.
- Mažas savaiminis išsikrovimas per ilgas pertraukas.
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
- Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
- Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
- Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|705
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1030
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|75 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3525
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2115
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 1,8
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|2
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Apsisukimo plotis (mm)
|1550
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,75
|Garso lygis (dB(A))
|63 - 65
|Nominali galia (W)
|max. 1850
|Bendras leistinas svoris (kg)
|325
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Greito įkrovimo įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse