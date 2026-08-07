Plovimo įrenginys BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Didelis 80 cm darbinis plotis ir 100 litrų talpos užtikrina veiksmingą ir ilgą valymą su mūsų akumuliatoriniu savaeigiu grindų valymo įrengiu BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Galinga traukos pavara, padedanti be vargo įveikti įkalnes, yra viena iš ryškiausių mūsų savaeigio grindų plovimo įrenginio BD 80/100 W Classic Bp Pack savybių.Šis įrenginys maitinamas akumuliatoriumi ir yra labai tvirtos konstrukcijos. Pavyzdžiui, daugiausia apkrovos gaunančios sudedamosios dalys, tokios kaip siurbimo balkis ir diskinio šepečio mazgas, pagamintos iš tvirto ir patvaraus aliuminio. Naudotojui labai patogi išbandyta valdymo koncepcija su spaustuku rankenoje, paprastas šepečio prispaudimo jėgos padidinimas nuo 40 iki 68 kg labai sunkiai įveikiamiems nešvarumams arba apsauginio grindų sluoksnio pašalinimui, taip pat bepakopis transportavimo ir valymo greitis iki 5 km/val. Didelis 80 centimetrų darbinis plotis ir 100 litrų talpos leidžia ilgai ir efektyviai valyti ir pasiekti iki 4800 m² ploto našumą per valandą. Naujas galingas 180 Ah ličio jonų akumuliatorius, pasižymintis itin dideliu ciklų stabilumu ir tarpinio įkrovimo galimybe, užtikrina maksimalų mašinos darbingumą, o naudojant 50 Amperų įkrovimo srovę akumuliatorių taip pat galima įkrauti gerokai greičiau. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
- 4-6 kartus didesnis ciklų stabilumas, palyginti su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Greitas ir tarpinis įkrovimas - ilgesnis darbo laikas ir didesnis našumas.
- Mažas savaiminis išsikrovimas per ilgas pertraukas.
Plovimo šepečio prispaudimas gali būti pasirenkamas iš 2-jų galimų lygių
- Esant poreikiui rankiniu būdu gali būti padidintas nuo 40 kg iki 68 kg.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Efektyvus 300 W galios pavaros variklis
- Padeda įveikti įkalnes bei tausoja operatoriaus energiją.
- Važiavimo greitis reguliuojamas pagal poreikį.
Spalviniu žymėjimu išskirti gerai matomi valdymo elementai
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Patogi ir naudinga Home Base sistema
- Galimybė pritvirtinti rankinio valymo įrankius, tokius kaip įvairūs kabliukai,šluostai, talpos ir pan. tiesiog ant įrenginio
Nebrangus įrenginys iš Classic įrenginių gamos
- Puikus kainos ir kokybės santykis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|810
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1090
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|100 / 100
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4000
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2400
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 180
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 4
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Apsisukimo plotis (mm)
|1650
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Nominali galia (W)
|max. 1900
|Bendras leistinas svoris (kg)
|435
|Svoris (be priedų) (kg)
|110,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Ideali pramonėje, transporto sektoriuje ir oro uostuose
- Puikiai tinkama valymo darbams baseinuose, sporto salėse ir prekybos centruose