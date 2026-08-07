Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack stumiamas grindų plovimo įrenginys, kurio darbinis plotis 43 cm, su 25 l talpomis, 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi ir greitojo įkrovimo įkrovikliu.

Galingas, kompaktiškas, tylus: 43/25 C Classic Bp Pack akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys iš Kärcher. Su integruotu 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatoriumi, kuris nereikalauja priežiūros, kartu su itin mažai energijos sunaudojančiu ir tyliu diskine šepečio mazgu, leidžia dirbti iki dviejų valandų. Dėl labai aukšto ciklinio stabilumo, su komplektuojamu greituoju įkrovikliu prireikus galima greitai papildyti įkrovą arba visiškai įkrauti akumuliatorių. Dėl kompaktiškos 43 cm darbinio pločio konstrukcijos ir dviejų 25 litrų talpų šviežiam ir nešvariam vandeniui, šis mažas grindų valymo įrenginys pasižymi maksimaliu manevringumu, todėl idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Todėl jis idealiai tinka naudoti pastatų priežiūros paslaugų rangovams, taip pat viešbučių, restoranų, nedidelių parduotuvių ar klinikų priežiūros valymui.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujanti priežiūros akumuliatoriaus technologija.
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Patvarus dizainas
Patvarus dizainas
Tvirti valdymo elementai, skirti kasdieniam naudojimui. Didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas.
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
Lengvai suprantamas valdymo skydelis su piktogramomis. "Mirusio žmogaus" jungiklis ir solenoidinis vožtuvas automatiniam vandens sustabdymui. Lengva valdyti dėl spalvomis žymėtų valdymo elementų.
Efektyvus vieno šveitimo disko sprendimas
  • Tylus ir energiją taupantis diskinio šepečio mazgas.
  • Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis siurbimo plotis (mm) 750
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 25 / 25
Teorinis ploto našumas (m²/h) 1720
Praktinis ploto našumas (m²/h) 860
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 90
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 230
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,7
Garso lygis (dB(A)) 66
Nominali galia (W) 1100
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 44
Matmenys (I x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealus sprendimas pastatų priežiūros rangovams sektoriui, viešbučiams ir restoranams
  • Kasdieniniam valymui ligoninėse ir klinikose
  • Grindims valyti mažesnėse mažmeninės prekybos vietose
Priedai
Valymo priemonės