Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
BD 43/25 C Classic Bp Pack stumiamas grindų plovimo įrenginys, kurio darbinis plotis 43 cm, su 25 l talpomis, 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi ir greitojo įkrovimo įkrovikliu.
Galingas, kompaktiškas, tylus: 43/25 C Classic Bp Pack akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys iš Kärcher. Su integruotu 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatoriumi, kuris nereikalauja priežiūros, kartu su itin mažai energijos sunaudojančiu ir tyliu diskine šepečio mazgu, leidžia dirbti iki dviejų valandų. Dėl labai aukšto ciklinio stabilumo, su komplektuojamu greituoju įkrovikliu prireikus galima greitai papildyti įkrovą arba visiškai įkrauti akumuliatorių. Dėl kompaktiškos 43 cm darbinio pločio konstrukcijos ir dviejų 25 litrų talpų šviežiam ir nešvariam vandeniui, šis mažas grindų valymo įrenginys pasižymi maksimaliu manevringumu, todėl idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Todėl jis idealiai tinka naudoti pastatų priežiūros paslaugų rangovams, taip pat viešbučių, restoranų, nedidelių parduotuvių ar klinikų priežiūros valymui.
Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatoriusIlgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujanti priežiūros akumuliatoriaus technologija.
Patvarus dizainasTvirti valdymo elementai, skirti kasdieniam naudojimui. Didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas.
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymasLengvai suprantamas valdymo skydelis su piktogramomis. "Mirusio žmogaus" jungiklis ir solenoidinis vožtuvas automatiniam vandens sustabdymui. Lengva valdyti dėl spalvomis žymėtų valdymo elementų.
Efektyvus vieno šveitimo disko sprendimas
- Tylus ir energiją taupantis diskinio šepečio mazgas.
- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|750
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|25 / 25
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1720
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|860
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,7
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|1100
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|44
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
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Pritaikymo sritys
- Idealus sprendimas pastatų priežiūros rangovams sektoriui, viešbučiams ir restoranams
- Kasdieniniam valymui ligoninėse ir klinikose
- Grindims valyti mažesnėse mažmeninės prekybos vietose