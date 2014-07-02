Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 30/15 C

Kompaktiška kilimų valymo mašina veikianti išpurškimo-susiurbimo principu greitam ir ekonomiškam mažų plotų valymui. Šis siurblys idealiai tinka kilimų dėmių ir periodiniam kilimų valymui iCapsol metodu. Ekonomiškai valo plotus, kurių dydis nuo 200 iki 800 m²

BRC 30/15 C idealiai tinka giluminiam kilimų valymui, o taip pat mažų plotų valymui. Slankūs įrenginio šepečiai seka paviršiaus kontūrus, o tai leidžia pasiekti puikų valymo rezultatą. BRC 30/15 idealiai tinka periodiniam kilimų valymui su pirminiu I-Capsol purškimu arba dėmių pašalinimui.

Savybės ir privalumai
Labai efektyvus valymas
  • Cilindrinis šepetys sustiprina giluminio valymo poveikį.
  • Paslankus cilindrinis šepetys vienodam valymo našumui.
  • Šerelių pagalba kilimai prikeliami naujam gyvenimui.
Kompaktiškas
  • Idealiai tinka 200 m² - 800 m² ploto teritorijų valymui
  • Patogus laikymas.
  • Patogus transportuoti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h) 150
Oro srautas (l/s) 46
Vakuumas (mbar/kPa) 300 / 30
Purškimo slėgis, gilus valymas (bar) 3,5
Purškimo srautas, gilus valymas (l/min) 1
Darbinis siurbimo plotis (mm) 315
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 15 / 17
Turbinos galia (W) 1130
Šepečio varikio galia (W) 76
Svoris (be priedų) (kg) 36
Svoris (su pakuote) (kg) 35,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 920 x 360 x 750

Komplektacija

  • Šepečių skaičius: 1 Piece(s)

Įranga

  • Darbo kryptis: Atbulinis
Videos
Priedai
Valymo priemonės