Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 30/15 C
Kompaktiška kilimų valymo mašina veikianti išpurškimo-susiurbimo principu greitam ir ekonomiškam mažų plotų valymui. Šis siurblys idealiai tinka kilimų dėmių ir periodiniam kilimų valymui iCapsol metodu. Ekonomiškai valo plotus, kurių dydis nuo 200 iki 800 m²
BRC 30/15 C idealiai tinka giluminiam kilimų valymui, o taip pat mažų plotų valymui. Slankūs įrenginio šepečiai seka paviršiaus kontūrus, o tai leidžia pasiekti puikų valymo rezultatą. BRC 30/15 idealiai tinka periodiniam kilimų valymui su pirminiu I-Capsol purškimu arba dėmių pašalinimui.
Savybės ir privalumai
Labai efektyvus valymas
- Cilindrinis šepetys sustiprina giluminio valymo poveikį.
- Paslankus cilindrinis šepetys vienodam valymo našumui.
- Šerelių pagalba kilimai prikeliami naujam gyvenimui.
Kompaktiškas
- Idealiai tinka 200 m² - 800 m² ploto teritorijų valymui
- Patogus laikymas.
- Patogus transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h)
|150
|Oro srautas (l/s)
|46
|Vakuumas (mbar/kPa)
|300 / 30
|Purškimo slėgis, gilus valymas (bar)
|3,5
|Purškimo srautas, gilus valymas (l/min)
|1
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|315
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|15 / 17
|Turbinos galia (W)
|1130
|Šepečio varikio galia (W)
|76
|Svoris (be priedų) (kg)
|36
|Svoris (su pakuote) (kg)
|35,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|920 x 360 x 750
Komplektacija
- Šepečių skaičius: 1 Piece(s)
Įranga
- Darbo kryptis: Atbulinis