Oro pūstuvas AB 20/1 Ec
Ypač efektyvus, kompaktiškas, patvarus oro pūstuvas AB 20 Ec, kuris iki 50 proc. sumažins išplautų kilimų džiovinimo laiką. Atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.
Oro pūstuvas AB 20 Ec sukurtas drėgnai išvalytiems tekstilės gaminiams džiovinti. Kompaktiškas, lengvas ir nesunkiai transportuojamas įrenginys sumažina džiovinimo laiką iki 50 proc. – ant išplautų kilimų bus galima vaikščioti žymiai greičiau. Be to, šis džiovintuvas yra labai tylus ir gali būti naudojamas triukšmui jautriose vietose arba darbo valandomis. Nusidėvėjimui atsparus EC variklis garantuoja mažą energijos suvartojimą ir ilgą įrenginio tarnavimo laiką, todėl gaminys atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus EC variklisIlgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys Variklis su 3 pakopų valdymu. Pūstuvas atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.
Kompaktiška konstrukcija ir mažas svorisDėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio labai lengva gabenti. Patogi įrenginio nešiojimo rankena.
Tylus veikimasNesukelia nepatogumų valymo darbus atliekant dieną. Naudojant darbo valandomis, triukšmas vos pastebimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Oro srautas (lygis 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Variklio galia (lygis 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Nominali galia (W)
|120
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 353 x 371
Įranga
- Tvirtas plastikinis korpusas
- Ergonomiška rankena
- Numatyta vieta maitinimo laidui
Pritaikymo sritys
- Spartesniam drėgnai išvalytų tekstilės gaminių džiovinimui
AB 20/1 Ec atsarginės dalys
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