Oro pūstuvas AB 20/1 Ec

Ypač efektyvus, kompaktiškas, patvarus oro pūstuvas AB 20 Ec, kuris iki 50 proc. sumažins išplautų kilimų džiovinimo laiką. Atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.

Oro pūstuvas AB 20 Ec sukurtas drėgnai išvalytiems tekstilės gaminiams džiovinti. Kompaktiškas, lengvas ir nesunkiai transportuojamas įrenginys sumažina džiovinimo laiką iki 50 proc. – ant išplautų kilimų bus galima vaikščioti žymiai greičiau. Be to, šis džiovintuvas yra labai tylus ir gali būti naudojamas triukšmui jautriose vietose arba darbo valandomis. Nusidėvėjimui atsparus EC variklis garantuoja mažą energijos suvartojimą ir ilgą įrenginio tarnavimo laiką, todėl gaminys atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.

Savybės ir privalumai
Oro pūstuvas AB 20/1 Ec: Nusidėvėjimui atsparus EC variklis
Nusidėvėjimui atsparus EC variklis
Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys Variklis su 3 pakopų valdymu. Pūstuvas atitinka Europos energijos vartojimo efektyvumo gaires.
Oro pūstuvas AB 20/1 Ec: Kompaktiška konstrukcija ir mažas svoris
Kompaktiška konstrukcija ir mažas svoris
Dėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio labai lengva gabenti. Patogi įrenginio nešiojimo rankena.
Oro pūstuvas AB 20/1 Ec: Tylus veikimas
Tylus veikimas
Nesukelia nepatogumų valymo darbus atliekant dieną. Naudojant darbo valandomis, triukšmas vos pastebimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Oro srautas (lygis 1/2/3) (m³/h) 1200
Variklio galia (lygis 1 / 2 / 3) (rpm) 1450
Nominali galia (W) 120
Elektros laido ilgis (m) 7,5
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 7,1
Svoris (su pakuote) (kg) 9
Matmenys (I x P x A) (mm) 375 x 353 x 371

Įranga

  • Tvirtas plastikinis korpusas
  • Ergonomiška rankena
  • Numatyta vieta maitinimo laidui
Pritaikymo sritys
  • Spartesniam drėgnai išvalytų tekstilės gaminių džiovinimui
AB 20/1 Ec atsarginės dalys

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