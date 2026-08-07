Padargų vežimo priedas MIC 42
MIC 42 aplinkos priežiūros įrenginys komunalinaim ūkiui su greita padargų keitimo sistema, patogia kabina su geru apžvalgos lauku, lengvai suprantama valdymo technologija ir varikliu, kuris jau viršija minimalius būsimo STAGE V reikalavimus.
Moderni, 42 AG dyzelinio variklio technologija su ekonomišku bendru tiesioginiu įpurškimu ir dyzelio kietųjų dalelių filtru sumažina mūsų komunalinės technikos aplinkos priežiūros įrenginio MIC 42 teršalų išmetimą iki STAGE V žemiausios ribos. Todėl įrenginys yra tinkamas darbui miesto aplinkos zonose ir yra labai efektyvus. Prie to prisideda ir kokybiški komponentai ir jų dėka įrenginys yra aptarnaujamas ilgais intervalais kas 500 - 1000 valandų. Sumanios technologijos dėka, visos aptarnavimo vietos yra prieinamos nenaudojant įrankių. Priekiniai padargai montuojami standartine greitąja jungtimi KAT 0, o galiniai, greitos keitimo sistemos dėka, yra lengvai pakeičiami naudojant hidraulinį pakėlimo rėmą. Papildomai užsakoma daugiafunkcinė jungčių sistema užtikrina greitą ir be hidraulinio skysčio nutekėjimo padargų prijungimą. Pagrindiniai privalumai operatoriui yra labai didelė sėdima kabina su aiškiai išdėstytais valdymo elementais ir kitos įvairios detalės, tokios kaip užrakinama saugojimo dėtuvė.
Savybės ir privalumai
Ekonomiškas ir aplinką tausojantis įrenginysTiesioginio įpurškimo sistema „Common rail“ ir dyzelino dalelių filtras išmeta mažiau nei nustatyta V ETAPE . Tinka naudoti miesto žaliosiose zonose. Mažesnės degalų sąnaudos apsaugo aplinką ir sumažina eksploatavimo išlaidas.
Integruota greito keitimo sistemaPriekinių priedų montavimas naudojant standartinį jungiamąjį trikampį KAT Municipal. Padargų keitimas galinėje įrenginio dalyje naudojant greito keitimo sistemą su hidrauliniu pakreipiamu rėmu. Pasirenkama kelių jungčių sistema, leidžianti greitai be varvėjimo prijungti hidrauliką.
Maksimalus valdymo komfortasDidžiausia savo klasės kabina (1,45 m³ oro tūrio), su 360 ° panoraminiu stiklu, ergonomiška ir aiškiai išdėstyta. Langai iš abiejų pusių, rakinama daiktadėžė, USB įkrovimo lizdas, butelio laikiklis.
Itin lengva prižiūrėti
- Aukštos kokybės komponentai leidžia labai ilgus 500 valandų priežiūros intervalus.
- Prieiga prie visų priežiūros komponentų įmanoma be įrankių, pvz. per nusukamą variklio dangtį.
- Aušintuvą valymui galima pastatyti į nustatytą priežiūros padėtį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavara
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|Visų varančiųjų ratų pavara
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio galia (kW)
|32
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|1568
|Cilindras
|3
|Išmetamųjų dujų emisijos standartas
|STAGE V
|Degalų bakas (l)
|41
|Greitis (km/h)
|25
|Darbinis greitis (km/h)
|25
|Ratų bazė (mm)
|1500
|Bendras leistinas svoris (kg)
|2500
|Svoris (be priedų) (kg)
|1400
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1400
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Įranga
- Kietųjų dalelių filtras
- Oro kondicionavimas
- Šildytuvas
- Švyturėlis
- Pritaikytas naudojimui ištisus metus