Padargų vežimo priedas MIC 42

MIC 42 aplinkos priežiūros įrenginys komunalinaim ūkiui su greita padargų keitimo sistema, patogia kabina su geru apžvalgos lauku, lengvai suprantama valdymo technologija ir varikliu, kuris jau viršija minimalius būsimo STAGE V reikalavimus.

Moderni, 42 AG dyzelinio variklio technologija su ekonomišku bendru tiesioginiu įpurškimu ir dyzelio kietųjų dalelių filtru sumažina mūsų komunalinės technikos aplinkos priežiūros įrenginio MIC 42 teršalų išmetimą iki STAGE V žemiausios ribos. Todėl įrenginys yra tinkamas darbui miesto aplinkos zonose ir yra labai efektyvus. Prie to prisideda ir kokybiški komponentai ir jų dėka įrenginys yra aptarnaujamas ilgais intervalais kas 500 - 1000 valandų. Sumanios technologijos dėka, visos aptarnavimo vietos yra prieinamos nenaudojant įrankių. Priekiniai padargai montuojami standartine greitąja jungtimi KAT 0, o galiniai, greitos keitimo sistemos dėka, yra lengvai pakeičiami naudojant hidraulinį pakėlimo rėmą. Papildomai užsakoma daugiafunkcinė jungčių sistema užtikrina greitą ir be hidraulinio skysčio nutekėjimo padargų prijungimą. Pagrindiniai privalumai operatoriui yra labai didelė sėdima kabina su aiškiai išdėstytais valdymo elementais ir kitos įvairios detalės, tokios kaip užrakinama saugojimo dėtuvė.

Savybės ir privalumai
Padargų vežimo priedas MIC 42: Ekonomiškas ir aplinką tausojantis įrenginys
Ekonomiškas ir aplinką tausojantis įrenginys
Tiesioginio įpurškimo sistema „Common rail“ ir dyzelino dalelių filtras išmeta mažiau nei nustatyta V ETAPE . Tinka naudoti miesto žaliosiose zonose. Mažesnės degalų sąnaudos apsaugo aplinką ir sumažina eksploatavimo išlaidas.
Padargų vežimo priedas MIC 42: Integruota greito keitimo sistema
Integruota greito keitimo sistema
Priekinių priedų montavimas naudojant standartinį jungiamąjį trikampį KAT Municipal. Padargų keitimas galinėje įrenginio dalyje naudojant greito keitimo sistemą su hidrauliniu pakreipiamu rėmu. Pasirenkama kelių jungčių sistema, leidžianti greitai be varvėjimo prijungti hidrauliką.
Padargų vežimo priedas MIC 42: Maksimalus valdymo komfortas
Maksimalus valdymo komfortas
Didžiausia savo klasės kabina (1,45 m³ oro tūrio), su 360 ° panoraminiu stiklu, ergonomiška ir aiškiai išdėstyta. Langai iš abiejų pusių, rakinama daiktadėžė, USB įkrovimo lizdas, butelio laikiklis.
Itin lengva prižiūrėti
  • Aukštos kokybės komponentai leidžia labai ilgus 500 valandų priežiūros intervalus.
  • Prieiga prie visų priežiūros komponentų įmanoma be įrankių, pvz. per nusukamą variklio dangtį.
  • Aušintuvą valymui galima pastatyti į nustatytą priežiūros padėtį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavara Dyzelinis kuras
Traukos pavara Visų varančiųjų ratų pavara
Variklio gamintojas Yanmar
Variklio galia (kW) 32
Variklio darbinis tūris (cm³) 1568
Cilindras 3
Išmetamųjų dujų emisijos standartas STAGE V
Degalų bakas (l) 41
Greitis (km/h) 25
Darbinis greitis (km/h) 25
Ratų bazė (mm) 1500
Bendras leistinas svoris (kg) 2500
Svoris (be priedų) (kg) 1400
Svoris (su pakuote) (kg) 1400
Matmenys (I x P x A) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Įranga

  • Kietųjų dalelių filtras
  • Oro kondicionavimas
  • Šildytuvas
  • Švyturėlis
  • Pritaikytas naudojimui ištisus metus
Padargų vežimo priedas MIC 42
Padargų vežimo priedas MIC 42
Padargų vežimo priedas MIC 42
Padargų vežimo priedas MIC 42
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