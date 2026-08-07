Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai MC 150
Kompaktiškas, galingas, pilnos pakabos: MC 150 yra patogus, ekonomiškas ir universalus 3,5 t klasės šlavimo įrenginys su dviviete kabina ir visų varančiųjų ratų pavara.
3,5 tonų įrenginių klasei priskiriama universali šlavimo mašina MC 150 užtikrina maksimalų našumą, ekonomiškumą ir vairavimo komfortą. Šios daugiafunkcės šlavimo mašinos savybės užtikrina, kad su ja bus patogu vykdyti ilgas darbo užduotis – kompaktiškiausi matmenys, pilnai pakabinama hidraulinė važiuoklė su atskira ratų pakaba, erdvi kabina su oro kondicionieriumi ir papildoma keleivio vieta, nugarai patogios sėdynės ir intuityvi 2 m³ klasės įrenginiams būdinga valdymo koncepcija. Išskirtinį ekonomiškumą užtikrina „eco!efficiency“ režimas, kuris subalansuoja variklio greitį, hidraulinę galią ir šlavimo našumą įjungus automatinį šlavimo režimą. MC 150 įrenginys sukurtas daug daugiau nei tik valymo darbams – jį galima naudoti ir žiemos komunalinio ūkio darbams, piktžolių šalinimo ir net transportavimo užduotims.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška 3,5 t klasėDėl mažo leistino bendro 3,5 t svorio visiškai tinka darbui ant šaligatvių. Geriausias manevringumas klasėje ir 100 % trajektorinis stabilumas palengvina darbą ankštose erdvėse. Lengva rasti operatorių, nes įrenginį galima vairuoti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Didžiausias važiavimo komfortas dėl pilnai pakabinamos važiuoklėsPilnai pakabinama hidraulinė važiuoklė su atskira ratų pakaba sumažina važiuojant patiriamą nuovargį. Automatinis lygio valdymas, užtikrinantis nuolatinį pakabos komfortiškumą bet kokiomis apkrovos sąlygomis. Įrenginio aukštis siekia tik 1999 mm, todėl jį galima lengvai laikyti daugiaaukštėse ir požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse.
Išmani šepečių sistemaSkardinės, buteliai ir kitos didesnės šiukšlės automatiškai surenkamos per įsiurbimo angą, todėl vairuotojas gali sutelkti dėmesį į savo pagrindines užduotis ir eismą. Individualus šepečio valdymas, skirtas šluoti po parko suoliukais ir netaisyklingų formų vietovėse.
Patogi dvivietė kabina su puikiu matomumu į visas puses
- 360 ° optimalų matomumą iš visų pusių užtikrinanti įstiklinta kabina palengvina manevravimą ir padidina vairuotojo bei aplink esančių asmenų saugumą.
- Intuityvi valdymo koncepcija su greito paleidimo funkcija, idealiai tinka nepatyrusiems vairuotojams ir naudotojams, kurie vertina ir nori naudoti individualias 2 m³ klasei būdingas nustatymo parinktis.
- Daugiafunkcis ekranas ant vairo, kad galima būtų greitai patikrinti įrenginio būseną ir nuostatas, neatitraukiant akių nuo darbo aplinkos.
Aukštos kokybės hidraulinė sistema
- Su tandeminiu krumpliaračio siurbliu 2 × 40 l/min (80 l/min priekyje).
- Papildoma hidraulinė grandinė su 23 l/min aukšto slėgio įrenginiui valdyti.
- Keturios dvigubo veikimo hidraulinės jungtys priekyje ir dvi gale skirtos priedams.
Laiką taupanti kasdienė priežiūra
- Tiesioginė prieiga prie variklio ir visų reikalingų techninės priežiūros komponentų, kad sutrumpėtų prastovos ir padidėtų našumas.
Integruota greito keitimo sistema
- Lankstus ir stabilus priekinis keltuvas, pritaikytas įvairiems 0, 1N ir KAT 1 kategorijų padargams.
- Įsigyjama atskirai: integruotas hidraulinis keičiamas rėmas, skirtas greitai ir lengvai keisti padargams įrenginio gale.
- Išhermetinti hidrauliniai kontūrai, kad būtų galima lengvai prijungti ir atjungti hidraulines jungtis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|Visų varančiųjų ratų pavara
|Variklio gamintojas
|Kubota
|Variklio galia (kW)
|48
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|2434
|Cilindras
|4
|Kuro bako tūris (l)
|50
|Išmetamųjų dujų emisijos standartas
|STAGE V
|Greitis (km/h)
|40
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|2450
|Darbinis plotis su 3 šoniniais šepečiais (mm)
|2660
|Konteinerio talpa (l)
|1500
|Vandens rezervuaras (l)
|150
|Švaraus vandens talpa (l)
|195
|Ratų bazė (mm)
|1700
|Bendras leistinas svoris (kg)
|3500
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Įranga
- Oro kondicionavimas ir kabinos šildymas
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Pritaikymo sritys
- Sukurtas sudėtingiausioms šlavimo užduotims
- Drėgnas valymas, laistymas ir piktžolių šalinimas
- Daugiafunkcis, skirtas naudoti žaliųjų zonų priežiūrai
- Didelis našumas lengviems ir vidutinio sunkumo žiemos komunalinio ūkio darbams
- Darbo įrangai ir vilkimo priekaboms gabenti