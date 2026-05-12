Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai MC 250 EURO 6

Geriausias iš visų. Draugiškas aplinkai šlavimo įrenginys MC 250 išsiskiria puikiu šlavimo našumu ir maksimaliu valdymo bei vairavimo komfortu.

Kärcher skiria didelį dėmesį komunalinio ūkio įrenginiams. Todėl kurdami MC 250 vakuuminį šlavimo įrenginį mes panaudojome visą savo kompetenciją, žinias ir patirtį. Patrauklaus dizaino MC 250 siūlo neprilygstamą valymo efektyvumą prie mažų variklio sūkių, talpų 2,5 m³ konteinerį šiušklėms, didelį važiavimo greitį (iki 60 km / val.) ir maksimalų važiavimo komfortą, kurį užtikrina nepriklausoma hidro-pneumatinė pakaba. Erdvi kabina su klimato kontrole ir patogia sėdyne, bei ergonomiška valdymo koncepcija su aiškiu multifunkciniu ekranu integruotu ant vairo, užtikrina patogią ir naudotojui draugišką darbo aplinką. Be to, MC 250 turi visus vairuojamus ratus maksimaliam manevringumui pasiekti ir efektyvią vandens recirkuliacijos sistemą su atskira vandens talpa. Įrenginys gali būti naudojamas bet kokio dydžio miestuose ir miesteliuose, jis labai lengvai prižiūrimas ir pasižymi labai mažu išmetamųjų dujų ir kenksmingų teršalų kiekiu.

Savybės ir privalumai
Erdvi dvivietė komfortiška kabina su puikiomis matomumo savybėmis
Su liukso klasės komfortiška sėdyne nevarginančiam darbui. Įlipimas / išlipimas iš abiejų įrenginio pusių. Eco mygtukas greitam šlavimo režimo aktyvavimui.
Saugi važiuoklė su maksimaliu komfortu
Maksimalus 60km/val greitis transportavimo režime. Hidropneumatinė važiuoklė važiavimo komfortui. Visų ratų pasukamumas maksimaliam manevringumui.
Didžiausia talpa savo klasėje
Daugiau nei 2 m³ talpos nerūdijančio plieno konteineris. Galimi ilgalaikiai darbai. Recirkuliacijos sistema su atskira vandens talpa standartinėje komplektacijoje
Protingas dizainas patogiam įrenginio aptarnavimui
  • Visi komponentai susiję su valymu ir priežiūra yra lenvai prieinami.
  • Su priežiūros priėjimu iš šono ir pasukama švaraus vandens talpa.
Recirkuliacijos sistema su atskira vandens talpa standartinėje komplektacijoje
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Dyzelinis kuras
Traukos pavara Dviejų varančiųjų ratų pavara
Variklio gamintojas VM
Variklio galia (kW) 75
Variklio darbinis tūris (cm³) 2970
Cilindras 4
Kuro bako tūris (l) 70
Išmetamųjų dujų emisijos standartas "Euro 6e" standartas
Greitis (km/h) 60
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 2625
Darbinis plotis su 3 šoniniais šepečiais (mm) 2710
Konteinerio talpa (l) 2500
Vandens rezervuaras ( /l) 120 / 400
Švaraus vandens talpa (l) 200
Šviežio vandens talpa (pasirinktinai) ( ) 390
Ratų bazė (mm) 1980
Bendras leistinas svoris (kg) 6000
Matmenys (I x P x A) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Įranga

  • Kietųjų dalelių filtras
  • Komfortiška sėdynė
  • Oro kondicionavimas ir kabinos šildymas
  • Šildytuvas
  • Radijas
  • Švyturėlis
  • Pritaikytas naudojimui ištisus metus
Pritaikymo sritys
  • Gatvių valymui ir priežiūrai visaus metų laikais
Priedai