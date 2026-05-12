Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai MC 80
Kompaktinės klasės šlavimo įrenginys MC 80 yra draugiškas aplinkai, turi didžiausią sėdimą kabiną savo klasėje (oro tūris 1,2 m3) ir yra lengvai valdomas.
Dideliuose įrenginiuose naudojamą technologiją, jau galima pritaikyti kompaktinės klasės šlavimo įrenginiams, tokiems kaip MIC 80. Pavyzdžiui, 800 litrų šiukšlių konteineris su vandens cirkuliavimo sistema yra paremta kompiuterio CFD simuliacijomis, dvigubo šepečio sistema leidžia atskirai valdyti šepečius, tiesioginis siurbimo kanalas efektyviai apsaugo nuo užsikimšimų, o siurbimo anga yra apsaugota nuo išorės poveikio rato paviršiuje. Galiausiai, mūsų patentuota, greito padargų keitimo sistema užtikrina greitą ir paprastą įvairių komponentų keitimą per hidraulinį, keičiamą rėmą. MIC 80 yra labai gerai vertinamas dėl savo komforto, nes turi didžiausią sėdimą kabiną savo klasėje, užtikrina gerą, visapusišką matomumą ir aiškų bei ergonomišką valdymo elementų išsidėstymą. Galimi papildomi praktiški komponentai, tokie kaip užrakinama saugojimo dėtuvė, buteliuko laikiklis ir USB įkrovimo prievadas.
Savybės ir privalumai
Intuityvi valdymo koncepcija iš 3,5 tonos svorio klasėsPorankis su ergonomiškai integruotu valdymo skydeliu skirtas intuityviam valdymui. Užvedamas vienu mygtuko paspaudimu. Galimas individualus visų funkcijų valdymas. Individualiaii valdomas šepetys su pakėlimo pozicija padidina tikslumą.
Maksimalus valdymo komfortasDidžiausia savo klasės kabina su 360 ° panoraminiu vaizdu, ergonomiška ir garantuojanti gerą matomumą. Langai iš abiejų pusių, rakinama daiktadėžė, USB įkrovėjas, butelio laikiklis. Įėjimas ir išėjimas iš abiejų pusių, siekiant maksimalaus patogumo dirbant.
Aukščiausias šlavimo standartasLengvai surenkama dviejų šepečių sistema su individualiu valdymu, pakėlimo funkcija. 800 litrų talpa surinktiems nešvarumams su vandens cirkuliacijos sistema ir 185 litrų švaraus vandens konteineriu. Galimi pasirinktiniai tvirtinimo rinkiniai, tokie kaip 3-asis šoninis šepetys arba piktžolių šepetys.
Ekonomiškas ir aplinką tausojantis įrenginys
- Dėl „Common Rail“ sistemos ir dyzelino dalelių filtro išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis vertinant pagal ES V STAGE.
- Tinka naudoti miesto žaliosiose zonose.
- Mažesnės degalų sąnaudos apsaugo aplinką ir sumažina eksploatavimo išlaidas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|Visų varančiųjų ratų pavara
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio galia (kW)
|26
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|1650
|Cilindras
|3
|Kuro bako tūris (l)
|41
|Išmetamųjų dujų emisijos standartas
|STAGE V
|Greitis (km/h)
|25
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1630
|Darbinis plotis su 3 šoniniais šepečiais (mm)
|2175
|Konteinerio talpa (l)
|1000
|Vandens rezervuaras (l)
|150
|Švaraus vandens talpa (l)
|185
|Ratų bazė (mm)
|1500
|Bendras leistinas svoris (kg)
|2500
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Įranga
- Kietųjų dalelių filtras
- Lapų siurbimo žarna
- Temperatūros rodymas
- Šlavimo mechanizmo veikimo trukmės skaitiklis
- Komfortiška sėdynė
- Oro kondicionavimas ir kabinos šildymas
- Šildytuvas
- Siurbimas
- Šoninio šepečio sukimosi greitis, reguliuojamas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Panoraminė kabina su apsauginiais stiklais, du galinio vaizdo veidrodėliai
- Radijas
- Švyturėlis
- Dulkių slopinimo sistema - vandens purškimas aplink šoninius šepečius ir siurbimo kanale
- Durys, kairė / dešinė
- Naudojimui lauke
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka kelių ir drėgnu valymo būdu. Taip pat tinka atliekant transportavimo užduotis