Komunalinio ūkio šlavimo įrenginiai MCM 600
Su MCM 600 vakuuminiu šlavimo mašina atitinka visus komunalinio ūkio ir pramonės įrenginiams keliamus reikalavimus – ypač kai reikalingas didelis šlavimo pajėgumas be dulkių.
Tiek komunalinio ūkio darbams miestų ar priemiesčių gatvėse, tiek pramoninėse teritorijose pvz.: liejyklose, cemento gamyklose, kasybos vietose: vakuuminis šlavimo įrenginys MCM 600 yra geriausias sprendimas atliekant sunkiausias valymo užduotis. Kombinuota mechaninė ir vakuuminė sistema puikiai tinka tiek didelių, tiek ir smulkesnių nešvarumų surinkimui ar siurbimui - filtravimo sistema su poliesterio filtrais, kurie efektyviai filtruoja smulkius nešvarumus (iki PM1), užtikrina aukštą valymo efektyvumą ir neleidžia sklaidytis dulkėms. Sinchroninis visų ratų ašių valdymas padidina mašinos manevringumą ir užtikrina maksimalius šlavimo rezultatus net ir posūkiuose. Valymo kokybę pagerina patentuota hidraulinė sistema CDS (Clever Detective System), automatiškai reguliuojanti centrinio šepečio prispaudimo jėgą. Šalia vairo esantis valdymo pultas su spalvotu ekranu ir funkciniais klavišais leidžia lengvai valdyti mašiną, o erdvi kabina, skirta 3 žmonėms, užtikrina aukščiausius ergonomikos ir saugos standartus.
Savybės ir privalumai
Sinchronizuotas visų ratų pasukimas
- Aukštas šlavimo tikslumas net ir posūkiuose dėka puikaus manevringumo.
Ergonomiška ir komfortabili kabina
- Pilna kontrolė visų darbinių funkcijų darbo metu ir puikios važiavimo sąlygos.
- Ištisinė trivietė kabina be jokių pertvarų ar slenksčių.
- Atitinka aukščiausius ergonomikos, saugumo ir komforto reikalavimus.
Patentuota hidraulinė sistema
- Automatinis centrinio šepečio prispaudimo reguliavimas.
- Garantuotas pastovus šepečio kontaktinis prispaudimas.
- Maksimaliai tiksliam šlavimui ir tausojant šepečio dėvėjimąsi.
Lengvai valdomos visos važiavimo ir darbo funkcijos
- Patogi valdymo panelė su splavotu ekranu ir funkciniais klavišais šalia vairo konsolės.
- Intuityvi grafika aiškiam, ilgų mokymų nereikalaujančiam valdymui.
Hidraulinė elektroniškai valdoma pavara su apkrovos jutikliu
- Optimizuotas našumas ir sąnaudos bet kokiomis sąlygomis.
- Su Eco režimu kuro sąnaudas galite sumažinti iki 25%
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|Dviejų varančiųjų ratų pavara
|Variklio gamintojas
|VM
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|4500
|Cilindras
|6
|Kuro bako tūris (l)
|220
|Išmetamųjų dujų emisijos standartas
|EURO 6C
|Greitis (km/h)
|40
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|2400
|Darbinis plotis su 3 šoniniais šepečiais ( )
|3550
|Konteinerio talpa (l)
|6000
|Švaraus vandens talpa (l)
|500
|Ratų bazė ( )
|3230
|Bendras leistinas svoris (kg)
|13000
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Įranga
- Kietųjų dalelių filtras
- Vairo stiprintuvas
- Komfortiška sėdynė
- Oro kondicionavimas ir kabinos šildymas
- Šildytuvas
- Šoninio šepečio sukimosi greitis, reguliuojamas