Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialiu ilgaamžiu siurbimo varikliu pritaikytu nepertraukiamam pastoviam darbui. Puikiai tinka darbui smulkioms dulkėms siurbti gamyboje ar ypatingų higienos reikalavimų aplinkoje (dulkių klasė M, Atex zona 22)

Kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialiu ilgaamžiu siurbimo varikliu pritaikytu nepertraukiamam pastoviam darbui. Puikiai tinka darbui smulkioms dulkėms siurbti gamyboje ar ypatingų higienos reikalavimų aplinkoje (dulkių klasė M, Atex zona 22)

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22: Sertifikuota ATEX 22 Zonai
Sertifikuota ATEX 22 Zonai
Sprogimui atsparus pramoninis dulkių siurblys, skirtas saugiam siurbimui ATEX 22 zonoje.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22: Dulkių klasė M
Dulkių klasė M
Sukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)
  • Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi.
  • Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
  • Kompaktiško dizaino filtras
  • Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Vakuumas (mbar/kPa) 250 / 25
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 40
Garso lygis (dB(A)) 77
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 1,9
Svoris (be priedų) (kg) 95
Svoris (su pakuote) (kg) 95,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 1240

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Videos
Priedai