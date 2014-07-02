Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap M Z22
Kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialiu ilgaamžiu siurbimo varikliu pritaikytu nepertraukiamam pastoviam darbui. Puikiai tinka darbui smulkioms dulkėms siurbti gamyboje ar ypatingų higienos reikalavimų aplinkoje (dulkių klasė M, Atex zona 22)
Savybės ir privalumai
Sertifikuota ATEX 22 ZonaiSprogimui atsparus pramoninis dulkių siurblys, skirtas saugiam siurbimui ATEX 22 zonoje.
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)
- Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi.
- Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
- Kompaktiško dizaino filtras
- Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vakuumas (mbar/kPa)
|250 / 25
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|1,9
|Svoris (be priedų) (kg)
|95
|Svoris (su pakuote) (kg)
|95,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne