Abrazyvinė valymo priemonė, šiurkšti, 25kg
Ambrazyvinė valymo priemonė, kurios granulės yra 0,25–1,4 mm. Labai efektyvi plienui, granitui, akytajam ir atviram užpildui betonui. Taip pat puikiai tinka rūdžių, dažų ir grafičių šalinimui.
Ambrazyvinė valymo priemonė, pagaminta iš aliuminio šlako, skirta naudoti su Kärcher valymo sistemomis ir pistoletais. Vienkartinė mineralinė purškimo priemonė netirpi vandenyje ir yra sudaryta iš 0,25–1,4 mm granulių. Užtikrinai įspūdingą našumą valant švarų akytą ir atvirą užpildą betoną, porfyrą, granitą, plieną ir klinkerį. Dėl savo briaunų formos, kietumo (6–7 Mohs) ir ambrazyvaus poveikio medžiaga puikiai tinka dažų, lako ir rūdžių šalinimui bei matavimui, šiurkščiam valymui smėliasrove.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (kg)
|25
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,2
Produktas
- Skirta naudoti su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais, turinčiais purškimo pistoletus
- Purškiama priemonė, pagaminta iš granuliuoto lydymo kameros šlako (aliuminio silikato pagrindu)
- 0,25-1,4 mm dydžio pluoštas
- Kietumas pagal Moso skalę: 6-7
- Nuvalo stambų purvą nuo kelio, šaligatvių ir panašių paviršių dangos: plieno, granito, klinkerio, porfyro bei įprasto, akytojo betono ir betono su žvirgždu
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Rūdžių šalinimui
- Betono ir liejinių gaminių valymui
- Fasadų plovimui
- Rūdžių ir grafitų piešinių šalinimui.