Abrazyvinė valymo priemonė, šiurkšti, 25kg

Ambrazyvinė valymo priemonė, kurios granulės yra 0,25–1,4 mm. Labai efektyvi plienui, granitui, akytajam ir atviram užpildui betonui. Taip pat puikiai tinka rūdžių, dažų ir grafičių šalinimui.

Ambrazyvinė valymo priemonė, pagaminta iš aliuminio šlako, skirta naudoti su Kärcher valymo sistemomis ir pistoletais. Vienkartinė mineralinė purškimo priemonė netirpi vandenyje ir yra sudaryta iš 0,25–1,4 mm granulių. Užtikrinai įspūdingą našumą valant švarų akytą ir atvirą užpildą betoną, porfyrą, granitą, plieną ir klinkerį. Dėl savo briaunų formos, kietumo (6–7 Mohs) ir ambrazyvaus poveikio medžiaga puikiai tinka dažų, lako ir rūdžių šalinimui bei matavimui, šiurkščiam valymui smėliasrove.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (kg) 25
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 25,2
Produktas
  • Skirta naudoti su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais, turinčiais purškimo pistoletus
  • Purškiama priemonė, pagaminta iš granuliuoto lydymo kameros šlako (aliuminio silikato pagrindu)
  • 0,25-1,4 mm dydžio pluoštas
  • Kietumas pagal Moso skalę: 6-7
  • Nuvalo stambų purvą nuo kelio, šaligatvių ir panašių paviršių dangos: plieno, granito, klinkerio, porfyro bei įprasto, akytojo betono ir betono su žvirgždu
Abrazyvinė valymo priemonė, šiurkšti, 25kg
Abrazyvinė valymo priemonė, šiurkšti, 25kg
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Rūdžių šalinimui
  • Betono ir liejinių gaminių valymui
  • Fasadų plovimui
  • Rūdžių ir grafitų piešinių šalinimui.