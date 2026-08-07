Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l

Dezinfekcinis valiklis "RM 732" efektyviai pašalinantis net įsisenėjusius nešvarumus valiklis.Jo dėka, valomi pavišiai dezinfekuojami todėl, tai padeda kovoti su daugeliu ligų sukėlėjų.

Valykite ir dezinfekuokite vienu žingsniu naudodami „Kärcher“ skystą dezinfekavimo priemonę RM 732. Jis be vargo kovoja su tepalais, riebalais ir mineraliniais nešvarumais, taip pat veikia  antibakteriškai, naikina grybelius ir daugelį ligų sukėlėjų, tokių kaip escherichia coli, Candida albicans ar SARS-CoV-2 koronavirusas. Dėl to RM 732 puikiai tinka naudoti maisto perdirbimo bei gaminimo pramonėje ir kitose taikymo srityse tokiose kaip sveikatos priežiūros įstaigos. RM 732 nepalieka ilgalaikio kvapo, nes jame nėra aldehidų, fenolių, alkoholio ar chloro, todėl jį patogu naudoti įvairiais būdais. Jis gali būti naudojamas ne tik kaip įprasta paviršių valymo priemonė, bet ir didelių plotų priežiūrai, naudojant valymo priemonės purkštuvą, kartu su šveitimo - džiovinimo įrenginiaisar aukšto slėgio valymo įrenginiais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10
Svoris (su pakuote) (kg) 215
Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 200l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Virtuvės balinimui
  • Paviršių valymui ir dezinfekavimui
  • Sporto ir sveikatingumo įstaigoms
  • Paviršių valymui
  • Laukiamiesiems ir procedūriniams kabinetams
  • Sanitarinėms vietoms
Priedai