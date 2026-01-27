PressurePro aktyvus valiklis, neutralus RM 55, 10l
Universalus aktyvus valiklis, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, skirtas pašalinti riebalus, alyvą, nešvarumus, atsiradusius dėl išmetamų teršalų ir vabzdžių likučius nuo fasadų ir jautrių paviršių.
Neutralus Kärcher PressurePro Active Cleaner RM 55 yra universalus, paviršiams valyti skirtų aktyvių medžiagų pagrindu pagamintas, be silikonų ir lengvai atskiriantis universalus valiklis, specialiai sukurtas valyti aukšto slėgio ir šalto vandens kombinacija. Jis patikimai pašalina alyvą, riebalus ir baltymus, taip pat žiedadulkes, vabzdžių likučius ir įvairius nešvarumus, kuriuos sukelia emisijos. Idealiai tinka naudoti ant šarmams jautriems paviršiams valyti, tokiems kaip aliuminis, plastikas ir dažyti paviršiai. Todėl aktyvusis valiklis gali būti naudojamas tiek kaip fasadų valiklis, tiek valant darbinius paviršius, įrenginius, šaldymo patalpas ir konvejerių juostas maisto pramonėje. Valymo priemonė yra švelni todėl tinkama valyti laukimo zonoms ir rūkymo kabinoms, autobusų stotelėms, traukinių stotims ir oro uostams valyti bei plastikiniams baldams, kurie skirti maitinimui lauke.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|10
|Svoris (kg)
|10,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 230 x 190
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Fasadų plovimui
- Tekstiliniai paviršiai