PressurePro Aktyvusis valiklis, rūgštinis RM 25, 10l

Rūgštinis aukšto slėgio pirminis valiklis skirtas sanitarinėms patalpoms ir maisto pramonei. Pašalina kalkių nuosėdas, rūdis, alaus ir pieno akmenų nuosėdas, taip pat riebalų ir baltymų dėmes.

Dėl plataus efektyvumo spektro Kärcher rūgštinis PressurePro Active Cleaner RM 25 gali būti naudojamas įvairiems tikslams kruopščiai valyti aukšto slėgio valymo įrenginiais. Ploviklis be vargo pašalina kalkių nuosėdas, rūdis, alaus ir pieno akmenų nuosėdas, taip pat riebalų ir baltymų dėmes. Todėl jis idealiai tinka talpų vidaus valymui maisto pramonėje, giluminiam šaldymo patalpų bei sanitarinių patalpų valymui, pavyzdžiui, baseinuose ar viešuosiuose tualetuose greitkelių aptarnavimo zonose, oro uostuose ar traukinių stotyse. Galingas greitai išsivalančių paviršinio aktyvumo medžiagų, fosforo ir druskos rūgšties derinys, taip pat veiksminga apsauga nuo korozijos, apsauganti metalus, kruopščiai ir saugiai išvalo pieno perdirbimo patalpas ir melžimo aikšteles žemės ūkyje. Be to, PressurePro Active Cleaner RM 25 gali būti naudojamas labai mažais kiekiais, todėl sumažėja valymo priemonių sąnaudos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 0,2
Svoris (kg) 10,9
Svoris (su pakuote) (kg) 11,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 188 x 307
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Vandens statinių valymui
  • Virtuvės balinimui
  • Sanitarinėms vietoms
  • Maisto talpoms
Priedai