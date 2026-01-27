„PressurePro Aktyvusis valiklis, šarminis RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Universalus aukšto slėgio valymo koncentratas, skirtas pašalinti įsisenėjusius tepalus, riebalus ir mineralinius nešvarumus. Dėl eko!Efficiency formulės jis yra ypač ekonomiškas, efektyvus ir nekenksmingas aplinkai.
Universalus, labai koncentruotas, šarminis PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency yra valiklių akcentas, nes jį specialiai sukūrė Kärcher naudoti su aukšto slėgio plovikliais su eco!efficiency režimu (nors jį taip pat galima naudoti su visais kiti HP valikliai). Šis galingas aukšto slėgio valymo koncentratas pasiekia visą valymo galią, kai vandens temperatūra siekia vos 60°C. Jis taip pat gali būti naudojamas labai mažais kiekiais (nuo 0,2%), yra labai ekologiškas ir švelnus medžiagoms, įskaitant dažytus paviršius. Labai koncentruota, lengvai atskiriama ir be silikono formulė be vargo pašalina įsisenėjusią alyvą, riebalus, baltymus, cukrų ir mineralinius užteršimus ir puikiai tinka daugeliui pritaikymų maisto pramonėje, žemės ūkyje ir transporto pramonėje. Jis gali valyti paviršius, konvejerio juostas, dėžes, cisternas, statines ir šaldymo patalpas komercinėse virtuvėse, mėsinėse ir skerdyklose taip pat efektyviai, kaip ir žemės ūkio mašinas bei kitas transporto priemones, variklius, dalis ar dangčius. Jis taip pat gali būti naudojamas iki 150°C garų stadijoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|2,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|4
|pH
|12,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Tentų valymui
- Grindų ir paviršių valymui