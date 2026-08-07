„PressurePro Aktyvusis valiklis, šarminis RM 81 eco!efficiency, 10l
Universalus aukšto slėgio valymo koncentratas, skirtas pašalinti įsisenėjusius tepalus, riebalus ir mineralinius nešvarumus. Dėl eko!Efficiency formulės jis yra ypač ekonomiškas, efektyvus ir nekenksmingas aplinkai.
Universalus, labai koncentruotas, šarminis PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency yra valiklių akcentas, nes jį specialiai sukūrė Kärcher naudoti su aukšto slėgio plovikliais su eco!efficiency režimu (nors jį taip pat galima naudoti su visais kiti HP valikliai). Šis galingas aukšto slėgio valymo koncentratas pasiekia visą valymo galią, kai vandens temperatūra siekia vos 60°C. Jis taip pat gali būti naudojamas labai mažais kiekiais (nuo 0,2%), yra labai ekologiškas ir švelnus medžiagoms, įskaitant dažytus paviršius. Labai koncentruota, lengvai atskiriama ir be silikono formulė be vargo pašalina įsisenėjusią alyvą, riebalus, baltymus, cukrų ir mineralinius užteršimus ir puikiai tinka daugeliui pritaikymų maisto pramonėje, žemės ūkyje ir transporto pramonėje. Jis gali valyti paviršius, konvejerio juostas, dėžes, cisternas, statines ir šaldymo patalpas komercinėse virtuvėse, mėsinėse ir skerdyklose taip pat efektyviai, kaip ir žemės ūkio mašinas bei kitas transporto priemones, variklius, dalis ar dangčius. Jis taip pat gali būti naudojamas iki 150°C garų stadijoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,1
Produktas
- Veiksminga ekologiška aukšto slėgio valymo priemonė
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Draugiškas medžiagoms ir aplinkai
- Malonus, gaivus aromatas
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
- Be silikono
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Tentų valymui
- Grindų ir paviršių valymui