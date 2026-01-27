PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Labai koncentruota aukšto slėgio giluminio valymo priemonė su specialia ekologinio efektyvumo formule. Efektyviai pašalina įsisenėjusius nešvarumus pvz. tepalus, riebalus, dervą, suodžius ir dūmų dervą.
Speciali formulė PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 eco!efficiency buvo sukurta naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais eco!efficiency režimu, todėl užpildo valymo efektyvumo spragą, kurią gali sukurti žemesnė 60 laipsnių vandens temperatūra. Valymo priemonė užtikrina galingą valymo procesą visuose temperatūros diapazonuose ir netgi gali būti naudojamas garų fazėje iki 150 °C. Labai koncentruota, be silikono ir lengvai atskiriama formulė be vargo pašalina sunkias alyvas, riebalus ir mineralinius nešvarumus, kartu yra ypač ekonomiška, taupanti ir ekologiška. Kaip galingas giluminis valiklis, tinkamas variklių plovimui ir dalių valymui dirbtuvėse ar žemės ūkio valdose, ji daro įspūdį ir kitose srityse, pavyzdžiui valant fasadus, kai pašalinami nešvarumai, atsiradę dėl išmetamų teršalų, paukščių išmatų ar vabzdžių likučių, taip pat gali būti naudojama talpų vidaus valymui maisto pramonėje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Arklidžių valymui
- Vandens statinių valymui
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Maisto talpoms
- Fasadų plovimui