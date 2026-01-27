PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l

Mažai putojanti valymo priemonė pašalina sunkiai įveikiamas dėmes, pvz, aliejų, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Tinkamas grindų valymui rankiniu būdų ar su valymo įrangą.

Universalus, mažai putojantis "PressurePro giluminis valiklis RM 750" tinka naudoti su aukšto slėgio įrenginiais bei grindų valymo mašinomis. Šis veiksmingas valiklis buvo specialiai sukurtas atsižvelgiant į aukštus reikalavimus gamyboje ir pramonėje, ypač maisto pramonėje ir komercinėse virtuvėse. Jis pašalina nuo paviršių tipiškus įsisenėjusius nešvarumus ir likučius, atsiradusius dėl aliejaus, riebalų, suodžių, baltymų, vaisių sulčių, vyno ar alaus, taip pat tinka valyti stipriai suteptas pramonines grindų dangas. Labai koncentruotą pramoninį valiklį galima dozuoti labai taupiai, todėl jo naudojimas yra ypač ekonomiškas. Prireikus jį galima naudoti ir rankiniam valymui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13,7
Svoris (kg) 11,1
Svoris (su pakuote) (kg) 11,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 290 x 190 x 230
PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l
PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l
PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l
PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l
PressurePro Giluminis valiklis RM 750, 10l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Transportas ir transportavimo įranga
  • Automobilių / variklių valymui
  • Dalių valymui
  • Grindų valymas
  • Paviršių nuriebalinimui
Priedai