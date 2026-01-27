PressurePro įrenginio apsauga RM 110, 10l
Apsaugai nuo kalkių nuosėdų susidarymo karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių šildymo gyvatuko sistemoms (iki 150°C). Idealiai tinka naudoti su vidutinio kietumo vandeniu.
Su specialiu PressurePro Machine Protector RM 110, skirtu naudoti su vidutinio kietumo vandeniu, karšto vandens aukšto slėgio įrenginiai ir jų komponentai bei vandeniui laidžios dalys yra patikimai apsaugoti nuo kalkių nuosėdų susidarymo. Dėl to užtikrinamas vandens srauto tiekimas per šildymo gyvatuką, įrenginio našumas išlieka pastovus, o naudotojai sutaupo energijos ir tuo pat metu žymiai sumažina priežiūros išlaidas, nes išvengiama daug laiko reikalaujančių nukalkinimo procesų. PressurePro Machine Protector RM 110 atitinka HACCP, todėl tinka naudoti maisto perdirbimo įmonėse.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
- Paviršių nuriebalinimui
- Įrenginių techninei priežiūrai, apsaugai nuo kalkių.