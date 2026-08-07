PressurePro Įrenginių apsauginė priemonė RM 111, 1l
Įrenginio apsauginė priemonė, skirta veiksmingai karšto vandens aukšto slėgio įrenginių šildymo spiralės ir vandeniui laidžių dalių apsaugai nuo kalkių ir korozijos.
Per kieto vandens kalkių nuosėdos ir per minkšto vandens korozija yra natūralūs karšto vandens aukšto slėgio įrenginių priešai. Kärcher PressurePro Įrenginių apsauginė priemonė RM 111 užtikrina maksimalią apsaugą nuo juodojo vandens ir kalkių nuosėdų kaitinimo spiralėje (iki 150 °C), taip pat veiksmingai apsaugo visas vandenį laidžias dalis nuo korozijos. Pompų priežiūros priedai papildomai užtikrina nuolatinį aukšto slėgio siurblio tepimą ir priežiūrą. Specialiai HDS įrenginiams sukurta apsauginė priemonė padeda gerokai pailginti svarbių komponentų eksploatavimo laiką, sumažinti įskilimus ir sumažinti priežiūros išlaidas. Praktišką „Advance“ buteliuką galima naudoti tiesiai įrenginyje, todėl jį galima naudoti greitai ir paprastai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|6
|pH
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
Produktas
- Apsaugo nuo korozijos detales, tiesiogiai susiliečiančias su vandeniu
- Apsaugo nuo pavojingiausio tipo vandens užteršimo (rūdžių susidarymo kaitinimo spiralių sistemose, esant ypač minkštam vandeniui)
- Priemonės sudėtyje yra trintį mažinančių medžiagų, tausojančių aukšto slėgio įrenginių pompas
- Veiksmingai apsaugo karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginius nuo kalkių nuosėdų susidarymo
- Specialiai įrenginiams su sistemos priežiūros pritaikymu
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
- Paviršių nuriebalinimui
- Įrenginio priežiūra, apsauga nuo kalkių nuosėdų ir siurblių priežiūra