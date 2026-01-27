PressurePro Kalkių šalinimo rūgštinis valiklis RM 101, 5l

Greitam kalkių pašalinimui su vandens chlorido baze. Greitai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių ir valiklių nuosėdas bei suteikia ilgai išliekančią apsaugą nuo rūdijimo. Tinka kaitinimo spiralėms aukšto slėgio įrenginiuose su pakaitinimu (HDS) ir gariniuose siurbliuose (SGV).

Vandenilio chlorido rūgšties pagrindu pagaminta kalkių šalinimo priemonė, specialiai sukurta aukšto slėgio plovimo įrenginių šildymo gyvatukams. Nuvalo net itin sunkiai įveikiamus kalkių ir ploviklio likučius, kartu apsaugodamas juos nuo korozijos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (kg) 5,6
Svoris (su pakuote) (kg) 5,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Transportas ir transportavimo įranga
  • Automobilių / variklių valymui
  • Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
  • Paviršių nuriebalinimui
  • Įrenginių techninei priežiūrai, kalkių valymui karšto vandens sistemose.
Priedai