PressurePro Natural atyvus šarminis valiklis RM 82N, 10l
Natūralus šarminis aktyvusis valiklis, pagamintas iš atsinaujinančių žaliavų. Labai stipriai valo ir tinka naudoti tiek su šalto, tiek su karšto vandens aukšto slėgio įrenginiais.
Universalus produktas alyvoms, tepalams ir organinėms medžiagoms šalinti su aukšto slėgio įrenginiais - Kärcher natūralus aktyvus valiklis RM 82N. Šis šarminis valiklis, įtrauktas į FiBL ekologinės gamybos Vokietijoje išteklių sąrašą, pagamintas iš daugiau nei 99 proc. natūralių ingredientų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios formulėje, yra kilusios iš kviečių sėlenų, kukurūzų ir kitų natūralių išteklių ir yra visiškai biologiškai suyrančios. Nesvarbu, ar tai būtų (ekologinis) žemės ūkis, ar transporto pramonė, ar maisto pramonė, statybvietės ar dirbtuvės - visur, kur reikia valyti mašinas, transporto priemones, traktorius, dėžes, statines, šaldymo kameras, grindis ir net tentus ar konvejerių juostas, šis tvarus ir natūralus aktyvusis valiklis su savo maksimalia valymo galia atliks šią užduotį. Jame nėra silikonų, kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, jį lengva atskirti ir jis itin švelnus medžiagoms - net metalams ir dažytiems paviršiams dėl nerūdijančios formulės. Be to, PressurePro Natural aktyvus šarminis valiklis RM 82N užtikrina veiksmingą valymo galią net esant žemai vandens temperatūrai, taip pat gali būti naudojamas su karšto vandens aukšto slėgio įrenginiais iki 90 °C temperatūros.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|11
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,2
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Grindų ir paviršių valymui