„PressurePro“ paviršiaus valiklis, rūgštinis RM 93 Agri, 10l
Rūgštinis valiklis skirtas pieno perdirbimo įmonėms, arklidžių patalpų priežiūrai. Pašalina net labiausiai užsispyrusias nuosėdas, tokias kaip kalkės, mineralai ir rūdys. Korozijos inhibitoriai išlaiko nepažeidžia tvirtinimo elementų.
Mūsų rūgštinis PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri tirštos konsistencijos yra specialiai pritaikytas ūkių melžimo aikštelių ir pieninių valymo reikalavimams. Klampus, valiklis prilimpa prie melžimo įrangos, rėmų, sujungimų ir plyšių. Neorganinės nuosėdos, tokios kaip kalkių nuosėdos, rūdys, pieno likučiai ir šlapimo nuosėdos, pašalinamos be pastangų, sumažinama rizika paslydimo rizika ant paviršių kur stovima ar vaikščiojama. RM 93 Agri yra tinkamas valyti nerūdijančio plieno, plytelių ir plastiko paviršius – geresniems rezultatams pasiekti ir siekiant sumažinti galimus ligų sukėlėjus, pakaitomis naudokite Kärcher šarminį PressurePro putų valiklį RM 91 Agri.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,4
Produktas
- Jis pašalina labai įsisenėjusius neorganinius kalcio, rūdžių, mineralų ir pieno likučius
- 100% biologiškai skaidomas
- Labai geras medžiagų suderinamumas, nepažeidžia plieno, plastiko, nerūdijančio plieno ar plytelėmis išklotų paviršių
- Jokio neigiamo poveikio kanalizacijos sistemoms ir biodujų jėgainėms
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Stabilios patalpos, pieno salonai, pieno patalpos
- Grindų ir paviršių valymui
- Sanitarinėms vietoms